Da Napoli a Melbourne (e ritorno) nel nuovo disco di Alessandro Stellano

Un disco non è mai un’esperienza disgiunta dalle volute complesse ed imprevedibili che il destino assegna ad ogni esistenza, ed Alessandro Stellano nel suo Round Trip, nuovo album in uscita il prossimo 11 dicembre per Blue Mama Records/Native Division, ne offre piena rappresentazione. Napoletano di nascita ed Australiano d’adozione essendosi trasferito nel continente oceanico nell’ormai lontano 2015, Stellano è un artista poliedrico e dotato di estro creativo sorprendente già ampiamente documentato nei precedenti dischi.

In Round Trip il bassista, compositore e produttore italiano, promette di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio spirituale in sette tappe per ritrovare, attraverso l’esperienza del viaggio ai quattro angoli del Mondo, la propria dimensione umana e, con essa, la via di casa.

Round Trip di Alessandro Stellano è in uscita l’11 dicembre per Blue Mama Records/Native Division, ed oggi si rendono note copertina e tracklist.

Dali El Diez Back Home One for Cecil Los Tres Compañeros Sol Levante Desert Wind

