Curtis Williams, storico membro dei Kool & The Gang, pubblica il suo singolo di debutto

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Ain’t Got a Man Tonight”, il nuovo singolo di Curtis Williams, straordinario produttore e polistrumentista americano, storico collaboratore dei Kool & the Gang.

Una canzone fresca ed estiva, dalla forte connotazione pop dance che si muove sostenuta da un groove pulsante tra sinuose linee funk e neosoul, impreziosita dalla voce della cantante canadese Rx. Una classica “storia da club”, un botta e risposta tra ragazzi e ragazze nei locali in cui a volte un uomo si approccia ad una donna in modo un po’ troppo “arrogante” e forse quella sera, quella donna, vorrebbe solo divertirsi in compagnia delle sue amiche.

La canzone, pubblicata dall’etichetta Blue Sonic Media, è accompagnata in rete da un suggestivo videoclip per la regia di Iliona Blanc (Rose and Revolver Films) girato all’interno del locale Andy’s a West Hollywood, di proprietà di Anderson .Paak. Una esclusiva location che si adatta perfettamente al mood del brano e a raccontare per immagini l’evolversi del testo.

“Ain’t Got a Man Tonight” è anche il primo singolo ad anticipare il disco d’esordio da solista di Curtis Williams dal titolo “Fitzgerald is Back” in uscita questa estate. Un vero e proprio viaggio sonoro alla riscoperta della storia della black music: una perfetta ed equilibrata miscela di Smooth Jazz, Funk, R’n’B, Soul, suggestioni latine, groove danzerecci e incursioni Fusion… le molteplici facce di una sola anima.

Credits

Composed by Curtis Williams, David Michael Ott, Jon Bengco, Richelle Alleyne

Lyrics by Richelle Alleyne

Featuring Rx

Produced by Curtis Williams & David Michael Ott

(P) & (C) 2026 Blue Sonic Media

Video Produced & Directed by Iliona Blanc for Rose & Revolver Films

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Curtis Fitzgerald Williams è un polistrumentista, cantante, autore e produttore statunitense. Membro dei Kool & The Gang dal 1981, in cui attualmente ricopre anche il ruolo di Musical Director. Diplomato al Berklee College of Music di Boston, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Paula Abdul, The S.O.S., Klymaxx e molto altri. Nell’estate del 2026 è prevista la pubblicazione del suo primo album da solista “Fitzgerald is Back” per l’etichetta Blue Sonic Media.

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