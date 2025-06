Cuori di perla – nuovo disco per Luigi Petruzzi

Luigi Petruzzi presenta “Cuori di perla”

Un viaggio tra anima, emozione e poesia.

Luigi Petruzzi torna sulla scena musicale con Cuori di perla, un’opera intensa e raffinata che fonde poesia e sentimento. Il nuovo disco, in stile new classic e pop piano, è un viaggio musicale che alterna sonorità dance e classiche, con il pianoforte come protagonista assoluto — eccezion fatta per il brano “Anteprima”, arrangiato per quartetto d’archi.

L’artista ha curato personalmente la composizione, l’esecuzione pianistica, gli arrangiamenti e la programmazione musicale, confermando il suo talento poliedrico.

L’album, composto da otto brani, è disponibile su Amazon e su tutte le principali piattaforme digitali. Con oltre 800.000 ascolti su Spotify, Petruzzi si avvicina al traguardo del milione di streaming, segnando un importante successo nella sua carriera.

Ascolta il brano Seven Days :

Biografia di Luigi Petruzzi

Luigi Petruzzi nasce a Roma il 25 febbraio 1966. Nel 1983 consegue il diploma di quinto anno di pianoforte presso il Conservatorio di Santa Cecilia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Little Tony, Claudio Saint-Just, Ramona Bădescu, Alexander e Stefano Masciarelli, esibendosi in numerosi spettacoli e convention in tutta Italia, tra cui:

Ca’ Bianca (Milano)

(Milano) President Park Hotel (Catania)

(Catania) Chichibio (Firenze)

(Firenze) Grand Hotel Helio Cabala (Roma)

Ha tenuto concerti in importanti sedi romane come:

Auditorium Parco della Musica

Teatro Argentina

Teatro Olimpico

Palalottomatica

In veste di cantautore, ha pubblicato un 45 giri (Gold Point) e tre CD, partecipando a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive. Il suo CD “Piccoli Eroi” è stato utilizzato dalla RAI come sottofondo musicale per il TG2 e trasmesso su radio nazionali e oltre 250 emittenti TV, comprese le reti della piattaforma Sky, grazie alla trasmissione “Millevoci” prodotta da Gianni Turco.

Il brano “Piccoli Eroi” è stato inoltre presentato in anteprima allo Stadio Flaminio di Roma e adottato come inno ufficiale per la manifestazione “Giornata della Fondazione Antonio Sbardella”.

Petruzzi ha partecipato anche a Telethon, durante un evento a Nettuno, trasmesso in diretta su Radio Omega Sound di Anzio, emittente per cui ha svolto anche il ruolo di inviato speciale allo Stadio Olimpico di Roma per il Derby del Cuore 2006.

Attualmente è impegnato in un tour nelle Marche tra teatri e locali, accanto a: