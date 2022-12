“Cuckold” è il nuovo singolo del progetto Soloperisoci

É in uscita venerdì 16 dicembre 2022 il nuovo singolo del progetto Soloperisoci dal titolo “Cuckold“, a seguito del singolo “Dipendente” pubblicato ad ottobre. Il cuckolding (triolismo) è annoverato fra le parafilie minori. In questa pratica sessuale si prova eccitazione mentre si osserva il proprio partner con qualcun altro. Il singolo è accompagnato dal b-side “Le ragazze non le voglio mai più”, che affronta il tema dell’individualità in una relazione. E con due brani a loro modo romantici, la band pop-wave romana torna sulla scena underground con una sfumatura d’amore.

SOLOPERISOCI IN TOUR:

30 dicembre 2022, Ciappinari, Vignola (MO)

31 dicembre 2022, Hotel San Carlo, Valdidentro (SO)

5 gennaio 2023, Monk, Roma (RM)

13 gennaio 2023, Arci La Serra, Recanati (MC)

14 gennaio 2023, Garbage Live Club, Pratola Peligna (AQ)

SCOPRI “CUCKOLD” SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/4hEVuqrChrdvaPkUH1T2TW?si=N94hu8-YRS–RKTXvrVnRw

BIO:

Band pop-wave romana, evoluzione di Ernesto e i Soci (Un Giorno Sì Un Giorno No, 2018). Il gruppo trova la sua identità musicale tra la musica indipendente d’oltremanica e la canzone italiana. Nel corso del 2022 rilasceranno 5 singoli prodotti con Pietro Paroletti (Golden Years), ognuno dei quali sarà accompagnato da un lato b autoprodotto dalla band in pieno stile DIY.

Ernesto Alemà (voce e chitarra)

Alessandro Onofri (voce e chitarra)

Matteo De Vitis (voce e basso)

Guglielmo Cappellini (batteria)

https://www.instagram.com/soloperisoci/