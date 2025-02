Crossroads 2025 – Jazz e altro in Emilia-Romagna da marzo ad agosto 2025

Il festival Crossroads 2025 rappresenta un grande appuntamento per il jazz italiano e internazionale. Con un programma straordinario che comprende oltre 60 concerti (e più di 400 musicisti), il festival offre spazio sia ai grandi nomi che agli artisti emergenti, senza limiti di stile e con una forte presenza femminile. Un elemento distintivo della manifestazione è la sua natura itinerante, che la porta a visitare oltre venti comuni dell’Emilia-Romagna, da 1 marzo a 1 agosto 2025.

In questa 26ª edizione, il festival ospiterà, tra gli altri, celebri artisti come Stefano Bollani, Cécile McLorin Salvant, Richard Galliano, e gli Avion Travel. Non mancheranno anche icone storiche della musica improvvisata come Uri Caine ed Enrico Rava, insieme a talenti emergenti destinati a brillare nel panorama internazionale, come Nduduzo Makhathini, Lèon Phal e Frida Bollani Magoni. Inoltre, il festival offrirà una panoramica straordinaria di cantanti, tra cui Sarah Jane Morris, Jazzmeia Horn, Carmen Souza, Simona Molinari, Petra Magoni, Rossana Casale e Karima.

Crossroads 2025 è organizzato da Jazz Network ETS, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni.

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it

website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Programma: