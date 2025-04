Cristina Zavalloni omaggia Édith Piaf il 25 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Roma)

“Questo lavoro è un atto di gratitudine all’artista e alla donna Edith Piaf, un’icona del nostro tempo e una delle figure femminili alle quali devo di più.”

Cristina Zavalloni

Un viaggio nella memoria, nella musica e nell’identità profonda di un’artista.

Domenica 25 maggio 2025 alle ore 21.00, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, la cantante e compositrice Cristina Zavalloni presenta il suo Omaggio a Édith Piaf: un concerto toccante e ricco di sfumature, che unisce il fascino eterno della chanson francese alla forza espressiva e alla sensibilità interpretativa di una delle voci più originali della scena contemporanea.

L’idea del progetto nasce da lontano, affondando le radici nell’infanzia della cantante:

“Ricordo quando da piccola, durante i lunghi viaggi in macchina con papà, cantavo a squarciagola i brani della Piaf…Ero solo una bimbetta e giocavo alla chansonnière consumata, cercando di imitare quel suono toccante e graffiato. Piaf è stata testimone inconsapevole del nostro grande amore.”

(Cristina Zavalloni)

Un legame profondo, quasi intimo, che si è arricchito nel tempo grazie alla passione per la lingua e la cultura francesi e che oggi trova forma in un concerto pensato “su misura”, come un abito sartoriale adattato alla voce e al cuore dell’interprete.

Nel dicembre 2023, su commissione della RSI – Radiotelevisione svizzera italiana – Cristina Zavalloni realizza un primo omaggio alla grande artista parigina. Pochi mesi dopo, l’idea si trasforma in un vero e proprio spettacolo presentato in prima al Festival Jazz di Riccione nell’agosto 2024, fino a diventare un progetto di più ampio respiro.

Ad accompagnarla in questo viaggio musicale, sul palco del Teatro Studio “Gianni Borgna”, un ensemble di altissimo livello e dal forte affiatamento umano e artistico: Cristiano Arcelli (sax e arrangiamenti), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Manuel Magrini (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Alessandro Paternesi (batteria). Un sestetto capace di tessere nuove trame sonore, reinventando con delicatezza e originalità alcune delle pagine più amate del repertorio della Piaf, senza mai tradirne lo spirito.

“Questo lavoro – racconta Zavalloni – è un atto di gratitudine all’artista e alla donna Édith Piaf, un’icona del nostro tempo e una delle figure femminili alle quali devo di più.”

Una dichiarazione d’amore alla musica, alla memoria, alla vita.

La prevendita dei biglietti è già attiva al link: https://www.auditorium.com/it/event/cristina-zavalloni-omaggio-a-edith-piaf/

CRISTINA ZAVALLONI

Cantante e compositrice, Cristina Zavalloni ha una lunga carriera che si snoda tra jazz e classica, con una predilezione per il repertorio contemporaneo ed il Novecento. Ha collaborato con grandi artisti come Louis Andriessen, Michael Nyman, Uri Caine, Michel Godard, Jason Moran, Stefano Bollani e Paolo Fresu. Si è esibita in prestigiosi teatri, come la Carnegie Hall di New York e La Scala di Milano, e in diverse stagioni concertistiche internazionali.

