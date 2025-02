Cristiano Turato nuovo brano “Je ne suis rien”

Cristiano Turato annuncia l’arrivo di un nuovo inedito “Je ne suis rien” – autore, cantautore, arrangiatore e già ex voce dei Nomadi “.

Il nuovo brano “JE NE SUIS RIEN” è disponibile in digital download in tutti gli store digitali dal giorno 21 febbraio 2025, pubblicato da Forgiacose.

Il brano si ispira alla parola Rekh, nell’antico Egitto significava conoscere e quindi diventa il passaggio dalla parola udita e ascoltata da una bocca al setaccio, e cioè, quello strumento che serve per distinguere e separare ciò che è buono da ciò che è cattivo.

L’artista ha al suo attivo anche brani quali: “Liberami”, “Solo l’amore” , “Sei Felice”, “La festa”, “Mezzo ponte”, “Giulia”, “Switch off”, “Invisibile”, “In un battito di ciglia”, “Carillon” e tanto altro.

Il testo, così come gli arrangiamenti, le voci, le programmazioni delle ritmiche sono di Cristiano Turato, con Francesco Turato, suo figlio, ai sintetizzatori.

Ascolta il brano Liberami

Biografia:

Cristiano Turato è un chitarrista e cantante italiano, dal 2012 al 2017 ha fatto parte del gruppo dei Nomadi sostituendo la voce solista Danilo Sacco. Nello stesso anno uscì l’album in studio Terzo tempo, contenente quattro brani scritti da lui: Ancora ci sei, Apparenze, Tarassaco e Addormentato ma non troppo.

Il 25 giugno 2012 si esibì con i Nomadi allo stadio Renato Dall’Ara per il Concerto per l’Emilia e il 22 settembre si esibì sul palco di Italia Loves Emilia, duettando con Claudio Baglioni.

In seguito, nel 2015 uscì un nuovo disco dei Nomadi dal titolo Lascia il segno, contenente due brani scritti da Cristiano, Non c’è tempo da perdere ed Esci fuori. Inoltre, per lo stesso album produsse insieme ad Alberto Roveroni il brano Chiamami e collaborò come co-autore al brano Animante, scritto da Nino Marino.