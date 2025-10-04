Cristiano Dominici torna il 3 ottobre con “Ancora un po’”

Classe 1986, Cristiano Dominici inizia a studiare musica a 7 anni e nel 2001 fonda con Matteo Olimpieri la sua prima band, gli Anomala Vitis. Con loro pubblica due EP e, nel 2016, un disco omonimo con Pa74Music, firmando testi e parte delle musiche.

Nel 2006 frequenta il corso autori al C.E.T. di Mogol, collaborando con professionisti come Giuseppe Anastasi (Arisa), David Poggiolini (Nek) e Cheope (Laura Pausini, Il Volo, Ivan Graziani). Parallelamente entra nei Lucy and the Walrus, band dedicata ai Beatles e al rock’n’roll anni ’50/’60.

Dopo lo scioglimento degli Anomala Vitis nel 2017, Cristiano continua a esibirsi e inizia a lavorare al suo percorso da solista. Nel 2023 pubblica il primo singolo “Solo un giorno speciale” con Artisti Online, seguito da “È più forte di me”, “Linda” e “Tutto diventa semplice”, confermando uno stile cantautorale intimo e autentico.

Il 3 ottobre 2025 torna con il nuovo singolo “Ancora un po’”, sempre per Artisti Online, un brano che segna una nuova tappa nella sua crescita artistica e personale.

