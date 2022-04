Cristiano Coppa: in uscita il nuovo EP “Prayer In The Battlefield”

È uscito il 19 Aprile 2022 in tutti gli stores digitali “PRAYER IN THE BATTLEFIELD” l’EP di esordio di CRISTIANO COPPA, insegnante di religione e autore di brani christian metal. Come anteprima sono disponibili i singoli ‘Don’t Fear The Storm’ e ‘In The Heart Of Time’ – di cui sotto trovate i videoclip realizzati da Jimmie Santoni.

https://www.youtube.com/watch?v=tmQRmfnvGZg

https://www.youtube.com/watch?v=oShOj4pxrDU

Nel brano omonimo, “PRAYER IN THE BATTLEFIELD” alla traccia nr.7 dell’EP, il crepitio di un fuoco nella notte fa da sottofondo a una melodia medioevale sulla quale si staglia una voce femminile che canta, come un menestrello, di sogni infranti, di anime che vogliono essere liberate e di un campo di battaglia dal quale si innalza una preghiera: quando la corruzione e l’ingiustizia minacciano le sorti dell’umanità e ogni speranza sembra perduta, si accende nei cuori la scintilla divina che dona nuova forza per la lotta spirituale.

Le sette tracce dell’EP sono state registrate e mixate da Sauro Mori, masterizzate da Federico Ascari e si avvalgono del contributo vocale di Nadia Girolamini. La copertina è opera di Pietro Nicusanti, Giuseppe Asciolla e Giacomo Bussaglia, studenti di ACCA Academy (Jesi).

Biografia

Cristiano Coppa è un insegnante di religione, musicista, compositore e cantante italiano di Jesi nelle Marche. Da molti anni la sua vita ruota attorno a due poli: la fede in Gesù Cristo e la musica metal. Dal 2001 al 2011 ha suonato il basso nella metal band fabrianese Death Riders (progetto nato tra i banchi di scuola) con la quale ha pubblicato l’album ‘Through Centuries of Dust‘ per la Lost Sound Records. Nel 2016, per un’ispirazione nata durante la Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, ha avviato con alcuni amici il gruppo christian rock “The Branches” di Jesi. Successivamente si è concentrato sul canto e sulla scrittura di brani propri per un progetto nell’ambito del christian metal. “Prayer In The Battlefield” è il suo EP di esordio disponibile dal 19 aprile 2022 in tutti gli stores digitali.

ISRC: QZHN32257362 Etichetta: Autoprodotto

Licenza / Distribuzione: Distrokid Produttore artistico e autore: Cristiano Coppa

INSTAGRAM https://www.instagram.com/cristianocoppa/

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCyCbNtb-ZujxyPoaaF-To8Q

FACEBOOK https://www.facebook.com/christianmetal

