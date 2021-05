CRis Geco – Basta Fingere

Basta Fingere di CRis Geco è il primo singolo estratto dal Vol.1 Povertà di É GRATIS Mixtape. Il brano è un mix di sonorità dal tocco fresh, che trovano ispirazione nell’old school e si integrano alla perfezione con suoni attuali. Particolare ricerca ha portato alla creazione di un qualcosa di unico. La canzone narra la storia di un bambino che vive in un contesto familiare disfunzionale, metaforicamente associabile alla contrapposizione luce-buio e durante il processo di crescita fatica a trovare la pace interiore. A cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza prende coscienza del fardello costretto a portare con sè e lì promette a se stesso di crearsi un avvenire avendo come obiettivo quello di non cadere mai nelle trappole della strada. Malgrado i continui ostacoli, arriva il giorno in cui riesce a vincere le insicurezze che lo hanno soffocato nel corso della sua vita, fino a raggiungere il riscatto sociale e familiare. Questa canzone verrà impreziosita da un video storytelling. Coming Soon…

ASCOLTA “BASTA FINGERE”

https://song.link/s/1VTrZeyIRVQiotEuNBwXWk

ASCOLTA “E’ GRATIS MIXTAPE – Vol. 1 POVERTA’”

https://album.link/s/4IYDZCtiHu4qpqsp2wEgUC

CONTATTI

https://www.youtube.com/channel/UCD8UBNMqoCfHqOKW1HmiQBg (Youtube) https://www.facebook.com/CRisGeco (Facebook)

https://www.instagram.com/cris_geco/?hl=it (Instagram)

https://soundcloud.com/mr-geco (Soundcloud)