“Crepe” è il nuovo singolo di CASX

É disponibile da venerdì 2 maggio 2025 il nuovo singolo di CASX (fuori per v4v records e in distribuzione The Orchard). “CREPE” è un nuovo capitolo che si aggiunge all’autobiografia musicale dell’alter ego musicale di Arianna Puccio, condensando nel suo stile influenze dark e alternative, rievocando atmosfere urban e grunge dagli anni Novanta.

“CREPE” è un brano alternative rock che intreccia una struttura pop con chitarre grunge, sporche e taglienti. Parla dell’ansia di dover essere perfetti, della paura di sbagliare anche solo una volta. Ma dietro quella tensione si nasconde un bisogno viscerale: fare rumore, rompere la superficie, lasciare che le crepe si aprano. “Perché“, racconta Arianna Puccio, “…è solo nell’imperfezione che ti senti viva. Solo quando smetti di trattenerti, riesci davvero a uscire dallo sfondo e occupare il tuo spazio“.

CASX trasforma ancora una volta la fragilità in forza, l’imperfezione in un atto di ribellione. Con uno stile che intreccia alternative rock e un’anima sensibile anche al pop, riesce a raccontare senza filtri l’urgenza di esprimersi, di farsi spazio, di rompere le superfici lisce dietro cui spesso ci si nasconde. La sua musica non nasconde le crepe, ma le celebra rivelando un’identità sonora cruda e viscerale.