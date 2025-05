“Credo che il fiume sia meglio del mare” è il primo EP di Selenio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 maggio 2025 “Credo davvero che il fiume sia meglio del mare”, l’esordio da “punk gentiluomo” del cantautore SELENIO. Il titolo è una provocazione che ci invita a pensare fuori dagli schemi, in modo da capire cosa ci piaccia davvero e cosa invece viene scelto da altri. Un inno all’autodefinizione e all’accettare il fallimento come crescita. Attraverso le cinque tracce, il cantautore irpino parte dal songwriting, attraversa i sentieri di quello che definisce contro-pop e dopo aver fatto il giro a Londra (dove è girato il video di “Ragazza Fatality”) e a Torino (dove produce insieme all’amico Fractae) torna nella sua verde Irpinia risalendo i percorsi dei fiumi.

CREDITS: 1. Lì dove abbaiano i cani

testo: Ciro Zerella musica: Sara “Carosena” Sibona, Ciro Zerella produzione: “Sara “Carosena” Sibona, Ciro Zerella mix & master: Paolo Fractae Caruccio 2. Ragazza FatalityTesto: Ciro Zerella musica: Ciro Zerella, Alessandro Cerino Produzione: Paolo Fractae Caruccio mix & master: Emilio Capuano 3. Falsi Frutti Testo: Ciro Zerella musica: Ciro Zerella Produzione: Paolo Fractae Caruccio mix: Lello Pisacreta master: Lello Pisacreta 4. Giù Testo: Ciro Zerella Musica: Ciro Zerella, Alessandro Cerino produzione: Paolo Fractae Caruccio, Alessandro Cerino, Ciro Zerella mix: Paolo Caruccio master: Collin Jordan 5. Cara Maestra ho di nuovo perso feat. Francesco Lettieri Testo, musica e produzione: Ciro Zerella, Francesco Lettieri mix: Lilia Famiglietti master: Collin Jordan

Foto copertina: Alessandra de Marco Grafica copertina: Laura Papa

BIO: SELENIO è il nuovo inizio di Ciro Zerella, cantautore irpino classe 1993 (con oltre 100 concerti alle spalle con il suo precedente cognome d’arte ZERELLA alcuni condivisi sullo stesso palco di Marlene Kuntz, Maria Antonietta, Giorgio Canali, Stefano Rampoldi “Edda”…). Cresciuto tra dischi, film e videogiochi, si avvicina alla musica in modo del tutto naturale. Talvolta malinconica altre volte luminosa, proprio come la Luna, la musica di Selenio parte dal cantautorato per esplorare i sentieri del pop moderno, contaminando e lasciandosi contaminare dall’arte e dai musicisti e dagli artisti con i quali entra in contatto. Di professione insegnante e agronomo, vede come sua vera passione la scrittura di canzoni, iniziata ai tempi del liceo. Ma è nel 2016 che inizia a portare in giro le sue canzoni, e nella sua carriera artistica prende parte a diversi premi per cantautori: è semifinalista del Premio Fabrizio de Andrè (nel 2019 e nel 2020) e del Premio Bertoli (nel 2022), è finalista del Premio Ugo Calise (2019). Nel 2020, la sua “Tutta Bianca” viene selezionata da Gino Castaldo ed Ema Stokholma per far parte del no-talent show radiofonico, ESORDI in onda su RAI RADIO 2 e RAIPLAY. Nel 2022 è nella rosa dei “61” di Musicultura, selezionato su oltre 1000 candidature. Nel 2023 pubblica “Ragazza Fatality” e “Cara Maestra, ho di nuovo perso” scritta insieme all’amico cantautore Francesco Lettieri. Lo scorso primo marzo, pubblica, sempre per TSCK Records “Falsi Frutti”. SELENIO scrive canzoni armato di chitarra o pianoforte, ma ama collaborare con altri autori, ha infatti scritto e/o pubblicato canzoni con artisti come NAPOLEONE, Francesco Lettieri, Paolo “Fractae” Caruccio, Angela Iris.

