COUNTDOWN-CINZIA SIMONET

Countdown, il primo singolo di Cinzia Simonet fuori ORA!

Il brano è stato scritto e composto interamente dalla neo cantautrice Pugliese. Descrive il rapporto che si va a creare in una coppia che si prefigge una vita insieme, ma quando trova un obiettivo da raggiungere non ne arriva mai a capo.

Un ringraziamento particolare va rivolto a Gianni Colonna che è riuscito con il suo arrangiamento a scandire le esatte emozioni di ogni singola frase, avvalendosi anche delle batterie di Francesco Roccia, e ad Anna Renè che ha collaborato nella riuscita dell’espressione del mood della canzone.

A proposito del suo inedito, spiega l’artista: “Countdown è stato un momento di liberazione. E’ il primo pezzo di me che mostro a persone che non conosco e soprattutto a quelle che conosco. Racchiude lo stato d’animo di un momento di crisi che sembra non volgere mai al termine. Melodicamente ha vari stili che non si ripetono mai, oltre che nel ritornello, proprio come i piccoli momenti della nostra vita”.

Il videoclip in stile cartoons mostra, oltre alle azioni quotidiane, una sfida tra un uomo e una macchina che viene vinta dalla forza di volontà dell’uomo. La realizzazione del videoclip è stata interamente curata dallo stesso Gianni Colonna, e trasmette un messaggio audace, specchio della determinazione di chi non vuole arrendersi.

LINK E CONTATTI.

https://linktr.ee/cinziasimonet

https://youtu.be/LnW43BfYOyU