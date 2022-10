“Cose che si dicono” è il nuovo album di Cordio

È uscito venerdì 7 ottobre 2022 per Mescal (distr. ADA) il nuovo album di Cordio dal titolo “Cose che si dicono”.

“Mezza Mela”, “Cose che si dicono”, “Hey Vittoria”, “Pane, Olio e Sale”, “Fandango”.

Questi primi cinque importanti tasselli, hanno anticipato la pubblicazione del nuovo album di CORDIO – COSE CHE SI DICONO – ai quali si sono aggiunti “Ciao”, “Giorni d’Estate” e “Canzone del settimo piano” per completare un mosaico colorato, caldo, denso di sentimenti – a volte contrastanti – fatto di tante piccole cose, come appunto delle tessere che tra la di loro s’incastrano perfettamente. Il collante risponde al nome di Lorenzo Vizzini, che non si è limitato a produrre l’album, ma l’ha reso vivo giorno dopo giorno al fianco di Cordio, che ora con orgoglio ringrazia i musicisti che da tutto il mondo hanno dato il loro contributo artistico: Jose Juvinao, Daniel Uribe, Ryan Svendsen, Uriel Herrera e le Las Migas.

“Solo cose che si dicono: le canzoni di questo album parlano la stessa lingua, quella di tutti i giorni. Non solo perché racconto i sentimenti e dinamiche quotidiane, ma perché ho cercato di non distaccarmi dal linguaggio che uso normalmente. Ho provato a raccontare le cose semplici, così per come sono. Un disco tanto mio quanto di Lorenzo Vizzini, insieme al quale l’ho concepito sin dall’inizio. Un disco suonato da musicisti straordinari arrivati da tutto il mondo, e ne vado molto fiero”

(Cordio)

Scopri il disco su Spotify: https://spoti.fi/3CSzp1y



BIO:

Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, è un cantautore nato a Catania nel 1995.

Scoperto da Ermal Meta, che ne ha curato la produzione artistica nella sua prima parte di carriera e che lo ha portato in tour come opening act nei suoi concerti per oltre 70 date in tutta Italia, ha partecipa a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La Nostra Vita”. Ospite della IX edizione di “Meraviglioso Modugno” viene premiato dalla Federazione Autori per “l’intensità e la fluidità di scrittura con cui dipinge nella canzone uno stato d’animo”. Tra il 2019 e il 2020 apre alcuni concerti del tour “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi e del tour “L’altra metà” di Francesco Renga. Pubblica per Mescal/Sony tre singoli e due EP digitali, poi confluiti in un unico disco in formato fisico dal titolo “Ritratti Post Diploma”, che ha presentato dal vivo a Roma, Milano e Catania. Tra queste tracce, anche “Il Paradiso”, canzone che definire bella è quasi riduttivo, tant’è che Simone Cristicchi la inserisce nel proprio spettacolo, “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”.

Dopo una pausa, tra pandemia e ricerca artistica, il 19 Novembre 2021 viene consegnato ai posteri un nuovo singolo “Mezza Mela” (Mescal/ ADA), seguito il 24 dal video e a due mesi esatti di distanza, “Cose che si dicono”; una telefonata che si trasforma in canzone e che viene affiancata un video online – come il brano – dal 19 Gennaio 2022. La primavera, stagione di rinascita per eccellenza, porta nuovi appuntamenti live e nuovi singoli: “Hey Vittoria”, pubblicato l’8 Aprile, è il terzo tassello del mosaico che creerà il nuovo album e che chiude idealmente il cerchio aperto da “Mezza Mela”. Si cambia stagione e mood: dal 21 Giugno “Pane, Olio e Sale”, ballata che riapre i cassetti della memoria e che ha accompagnato i concerti di Cordio, conditi da tanto calore, sopra e sotto al palco; dopo i primi concerti estivi e dopo essere stato ospite a Palermo del Sicily Music Conference (a Maggio), torna nella sua Sicilia per partecipare all’Human Rights International Film Festival di Baschi (dal 5 all’8 Agosto).

Gli ultimi appuntamenti in calendario a Settembre – tra i quali il Cous Cous Festival – celebrano la pubblicazione di “Fandango”, singolo realizzato con la collaborazione delle Las Migas, camaleontico quartetto spagnolo di sole donne, famose in tutto il mondo per il loro flamenco chiaro e moderno, per cui sono state candidate più volte ai Latin Grammy; “Fandango” è uscito il 26 Agosto. Poche settimane per arrivare alla pubblicazione di “COSE CHE SI DICONO”, il nuovo album di Cordio, da Venerdì 7 Ottobre su etichetta Mescal, distribuzione ADA.

www.instagram.com/cordiomusic

www.facebook.com/cordiomusic

https://twitter.com/cordiomusic