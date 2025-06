“cosa resta?” è il nuovo EP di Leanò, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 gennaio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Al suo interno canzoni che sono delle domande. Non vi è alcuna pretesa di capire il presente, lo si vuole piuttosto manipolare, giocarci un po’ prima di tentare di darsi delle risposte. Sono fotografie di un paesaggio interno o esterno (a volte si confondono), un tentativo di tracciare un presente che scivola dalle dita disegnandolo per accentuarne alcuni colori, forse quelli che spiccano di più così da fiorirli un po’ – oppure no.

Innamoramento, urli di rabbia, macabra ricerca del sé, ma anche gioco.

Parole piene,spettinate, destrutturate, spezzate e poi ricomposte. Suoni subacquei, chitarre morbide, riverberi onirici, esplosioni…

SCOPRI IL DISCO: https://found.ee/leano_cosaresta

TRACKLIST:

1. cosa resta?

2. caselle di posta

3. bestie

4. si dai però

5. non so

6. schizofrenia

BIO:

Leanò è una musicista, compositrice e cantautrice di Milano.

La sua penna dolce amara si unisce a una musica sognante per parlare di tematiche che accomunano tutti gli esseri umani – e a volte anche alieni. Lo fa con immagini mai scontate, nostalgiche e a tratti deliranti che riflettono l’ironia, l’assurdo e la dolcezza del vivere.

Dopo aver saltato troppe prime ore di lezione suonando per strada, decide di prestarsi al pubblico serale suonando nei locali della scena underground milanese, poi di tutta Italia. Condivide il palco con artisti quali Irama, Giovanni Truppi, Carmelo Pipitone, Gnut… Sin dalle prime uscite da indipendente viene attenzionata dalle playlist editoriali di Spotify posizionandosi in New Music Friday Italia e Scuola Indie. Con l’uscita di nuovi brani nel 2022 cattura l’attenzione della critica e nuovamente delle playlist editoriali duplicando la presenza in New Music Friday Italia, Scuola Indie e Fresh Finds Italia (della quale sarà il volto della copertina). Nel 2023 è tra i 12 finalisti di 1M Next, il contest per nuovi artisti del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Venerdì 31 gennaio 2025 esce il suo nuovo EP dal titolo “cosa resta?“, presentato contestualmente dal vivo al Detune di Milano

https://www.instagram.com/sonoleano/