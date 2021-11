CORTISONANTI: Festival internazionale di cortometraggi, a Napoli dal 15 al 20 novembre

CORTISONANTI

Festival internazionale di cortometraggi

XII edizione – 15/20 novembre 2021

Maschio Angioino, Institut Français Napoli, Cinema Metropolitan

www.cortisonanti.it

Si terrà dal 15 al 20 novembre 2021 la dodicesima edizione di “CortiSonanti” il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione culturale AlchemicartS e sostenuto dalla Regione Campania (progetto co-finanziato dal Piano Cinema) e dal Comune di Napoli.

Diretto da Nicola Castaldo e Mauro Manganiello, il festival ritorna quest’anno nuovamente in presenza in diversi luoghi della città di Napoli: il Cinema Metropolitan, l’Institut Français Napoli e il Maschio Angioino che ospiterà la giornata conclusiva, con la premiazione dei vincitori di questa edizione. Oltre a un’anteprima televisiva su Minformo Tv, per i primi 3 giorni di programmazione.

Nelle 6 giornate di CortiSonanti 2021 passeranno in rassegna 53 opere selezionate dalla giuria tecnica presieduta da Rosita Marchese e dalla giuria d’onore tra le 985 iscritte alle varie sezioni, provenienti da 70 paesi.

Animazione, documentari, videoclip musicali, sport, ECOrti, corti italiani e corti internazionali sono le 7 categorie del concorso ufficiale a cui si aggiunge quest’anno la categoria DNApoli, una sezione speciale dedicata alle produzioni e ai protagonisti partenopei. La categoria presenta 5 lavori: “Il Nostro Nome è Anna” di Mattia Vannuzzi Mura, con Ludovica Nasti; “La Stanza” di Giuseppe Alessio Nuzzo con Michele Placido; “L’Ora delle Nuvole” di Mario Sposito con Gigi Savoia; “Con i Pedoni tra Le Nuvole” di Maurizio Rigatti con Nicola Amato e Milena Vukotic; “Emma” del filosofo e regista Andrea Bocchetti, con Francesca Laino.

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno le 2 nomination agli Academy Awards 2021 “Feeling Through” di Doug Roland e “The Letter Room” di Elvira Lind; l’inglese David Bartlett con “Mousie” (struggente storia di una bambina rom nella Berlino della seconda guerra mondiale); l’irlandese Ryan Williams Harris con “Eggshell”; l’italo-americana Coxy Chiara Rodoni con “The Imperfect Picture” e Cristina Spina con “500 Calories”, con l’eccezionale partecipazione di Kathleen Chalfant.

Tra i titoli selezionati quest’anno, da segnalare “27 Marzo 2020” di Alessandro Haber nelle vesti di attore e regista, “La Stanza più Fredda” di Francesco Rossi, già vincitore del Globo d’Oro 2021, “Bataclan” di Emanuele Aldrovandi, vincitore dei Nastri d’Argento 2021, “Anne” di Domenico Croce e Stefano Malchiodi, vincitore dei David Donatello 2021, “Las Americas ‘84” di Marcos Gualda e “Verdiana” di Elena Beatrice e Daniele Lince con Angela Finocchiaro e Dario Leone.

Come consuetudine anche in questa edizione di CortiSonanti non mancheranno il Social Short web – contest online promosso da diverse realtà del settore terziario di supporto al mondo audiovisivo – e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli istituti scolastici, che quest’anno presenta 8 titoli finalisti.

Tutti i corti in concorso sono disponibili per la visione on demand gratuita sulla piattaforma del festival: www.cortisonanti.it.

CORTISONANTI XII edizione

15 novembre su Minformo Tv



16 novembre su Minformo Tv

17 novembre su Minformo Tv

18 novembre al Cinema Metropolitan

19 novembre all’Institut Français Napoli

20 novembre al Maschio Angioino

Ingresso gratuito



L’accesso alle proiezioni è consentito agli spettatori muniti di Green Pass

