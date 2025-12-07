CortiSonanti 2025: finale l’11 dicembre al Cinema America Hall di Napoli

La XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio, arriva al suo appuntamento finale. Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 18, il Cinema America Hall di Napoli ospiterà la serata conclusiva della manifestazione diretta da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio, punto di riferimento per le nuove voci del cinema breve.

Organizzato da AlchemicartS con il sostegno della Regione Campania – Film Commission e con il patrocinio del Comune di Napoli, il festival ha selezionato 43 opere provenienti da tutto il mondo, scelte tra 3478 cortometraggi iscritti da 80 Paesi. Il tema portante dell’edizione 2025, Ambiente e cambiamento climatico, ha consolidato la collaborazione con numerose realtà impegnate nella tutela del territorio, tra cui WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea ETS, Tuenda, Fondali Campania, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s Do It!, Cleanup e Mare Vivo Onlus.

Le opere in gara sono state valutate da tre giurie – giovani, tecnica e d’onore – coordinate da Sergio Brancato, docente dell’Università Federico II e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le sezioni di concorso sono otto: corti italiani, corti internazionali, animazione, documentari, sport, ECOrti, videoclip musicali e la categoria DNA, dedicata ai talenti campani.

Le proiezioni dei lavori finalisti si tengono dall’8 al 10 dicembre al Cinema Pierrot di Ponticelli, dalle 10 alle 13, e sono disponibili anche on-demand su cortisonanti.it. Durante la serata finale dell’11 dicembre, condotta da Lorenzo Crea, saranno annunciati i vincitori che riceveranno la statuetta realizzata dallo scultore Domenico Sepe, insieme alla promozione in sale cinematografiche e in spazi dedicati al cinema indipendente.

Tra i titoli in competizione per il miglior cortometraggio internazionale figurano 3000 Elephants (Spagna), And Next Year, When Spring (Iran), Lovers’ Story: fragment(s) (Italia/Corea), At the End of the Day (Turchia) e I’m Not a Robot, coproduzione Belgio/Olanda premiata agli ultimi Oscar.

La sezione dedicata ai corti italiani propone opere firmate da Matteo Cirillo, Paola Verardi, Simone Barletta, Piergiorgio Idà Lojercio, Francesca Staasch, Valerio Di Lorenzo e Paolo Rollo, con interpreti come Giulio Scarpati, Lino Guanciale e Andrea Roncato.

La serata conclusiva è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti e ospiterà registi, attori e figure di spicco del panorama cinematografico e culturale. Tutte le opere sono disponibili sulla piattaforma del festival.

