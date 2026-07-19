Corte di Lunas – nuovo singolo “Le Varvuole (My Own Course)”

All’apparire della prima Luna Piena d’estate, i Corte di Lunas pubblicano il nuovo singolo “Le Varvuole (My Own Course)”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Sulla rotta tracciata dal precedente singolo “La Marangule”, la band riporta alla luce un’antica leggenda del folklore friulano, trasformandola in un racconto musicale che intreccia mito, paura e libertà.

Il brano trae ispirazione dalla storia delle Varvuole, le terribili streghe del mare dagli occhi di brace che, secondo la tradizione, solcavano le acque della laguna di Grado per fare razzia e rapire i bambini.

Video del brano Le Varvuole (My Own Course)

La canzone si apre con il loro avvistamento in mare e si sposta poi sulla terraferma, dove una giovane donna, in un clima dominato dalla paura e dal pregiudizio, sceglie di oltrepassare le barricate e guardare finalmente in volto ciò che tutti temono.

Camminando sul confine tra le acque sicure e il mare aperto, tra le proprie certezze e il richiamo di una vita libera, la protagonista decide di prendere in mano il timone del proprio destino e tracciare la propria rotta.

Dal punto di vista musicale, “Le Varvuole (My Own Course)” alterna passaggi energici a momenti più mistici, fondendo il sound caratteristico della Corte di Lunas con una marcata atmosfera piratesca. Il risultato nasce dall’utilizzo di percussioni dal respiro cinematografico e dall’apporto di fisarmonica, violino e dei cori dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto.

I possenti cori maschili dialogano con la voce solista femminile, dando forma al conflitto tra ragione e sogno, sicurezza e desiderio di libertà.

“Questo brano è un inno al coraggio di tracciare da sé la propria rotta. Con nulla e nessuno a guidare i nostri sogni, se non il vento, le maree e le stelle. Un invito a fidarci del nostro istinto e a seguire le nostre paure, che spesso sanno rivelarci cosa il nostro cuore davvero desidera”.

La Corte di Lunas presenterà il nuovo singolo anche durante le prossime date del Back to Nemeya Tour:

22 agosto – Blera in Rock, Blera (VT)

– Blera in Rock, Blera (VT) 5 settembre – Palma alle Armi, Palmanova (UD)

Chi sono i Corte di Lunas? Leggi l’articolo su Sound Contest.

Informazioni:

Modalità di partecipazione all’evento: vai al sito Bandsintown

www.cortedilunas.com

+39 346 2418923