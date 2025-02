CORTE DI LUNAS – nuovo singolo “Il Desideri di Là ”

La band Fantasy Folk Rock italiana Corte di Lunas svela un nuovo passo verso il prossimo album con il singolo “Il Desideri di Là” .

In questo brano la band propone un inno all’avventura, caratterizzato dagli elementi distintivi del suono della Corte di Lunas , costruito su intricati cori polifonici, incalzanti melodie di ghironda e flauto e un solido intreccio ritmico.

“Il Desideri di Là” è il brano che anticipa l’uscita di Nemeya , il nuovo album atteso per la primavera del 2025 ed è accompagnato da un video musicale diretto da Simone Vrech e interamente prodotto dalla band.

Video del brano Il Desideri di là

Biografia:

La Corte di Lunas è una Fantasy Folk Rock da Cervignano del Friuli che nel corso del tempo ha perfezionato un’alchimia unica che fonde folk e rock, cori polifonici, influenze medievali e metal. I loro concerti dal vivo aprono portali verso mondi magici, trasportando il pubblico in paesaggi sonori mistici e onirici.

Con un vasto repertorio di brani originali in inglese e in friulano, il dialetto delle loro terre, la Corte di Lunas si è esibita in alcuni dei migliori festival celtici quali: Montelago Celtic Festival, Triskell Celtic Festival, Druidia, Folkest e Hobbiville, oltre ad esibirsi per la piattaforma dei concerti Sofar Sounds.

La band ha partecipato anche ad eventi iconici come il Lucca Comics & Games ed è stata invitata a suonare al Rimini Comix.

Inoltre, nel corso del 2020 la band ha pubblicato l’albume “Tales from the Brave Lands (2020), in cui si intrecciano gli antichi racconti popolari della propria regione alla musica. Infatti, questo lavoro è stato accolto con calore dal pubblico e dai critici, guadagnando alla band un forte seguito e accumulando oltre 200k stream su Spotify.

Ultimamente, con i singoli “Dance of Shadow and Light” e “Shine” (2022), la Corte di Lunas ha iniziato una nuova avventura musicale mirata ad esplorare le aree più profonde e intime dell’essere umano.

Inoltre questi temi saranno ulteriormente sviluppati nel prossimo album “Nemeya”, la cui uscita è prevista per la primavera 2025.

Formazione attuale.

La band è costituita da:

– Giordana (voce principale, percussioni)

– Martina (ghironda, cori)

– Maria Teresa (flauti, cori)

– David (bouzouki, cori)

– Nicolas (chitarra, cori)

– Massimo (basso)

– Riccardo (batteria, percussioni)