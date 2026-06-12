Continua la rassegna Polifonie a cura della Società Polifonica Pietrasanta il13 e 17 giugno nella Basilica di S. Pietro ad Aram (Napoli)

La rassegna POLIFONIE – Ascoltare e comprendere la musica, curata dalla Società Polifonica Pietrasanta, si sposta nel cuore storico di Napoli per i suoi ultimi due appuntamenti di stagione. Dopo il successo delle lezioni-concerto al Vomero, il ciclo di eventi si concluderà nella suggestiva Basilica di San Pietro ad Aram, luogo in cui la tradizione narra che San Pietro si fermò a pregare durante la sua venuta in città.
Gli eventi si terranno il 13 e 17 giugno 2026, in collaborazione con la comunità francescana che custodisce l’antica chiesa e la sottostante basilica paleocristiana.
Il Programma dei Concerti
Sabato 13 Giugno 2026 | “Momenti Musicali” – Ensemble Anemos
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Ore 19:00: Visita guidata alla Basilica.
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Ore 19:30: Concerto dell’Ensemble Anemos, diretto da Concetta Pellegrino.
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Il repertorio: Un concerto per soli flauti interamente dedicato alla musica compresa tra il ‘500 e l”800. Un percorso d’insieme che sfrutta la particolare timbrica di questi strumenti per dare vita a veri e propri quadri sonori.
Mercoledì 17 Giugno 2026 | “Voci dal secolo breve” – Coro della Pietrasanta
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Ore 19:00: Visita guidata alla Basilica e, a seguire, il concerto.
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Il repertorio: Protagonista della serata conclusiva sarà il Coro della Pietrasanta, diretto dal Maestro Rosario Peluso. L’evento, dedicato alla coralità del Novecento, riserverà un momento di grande interesse con l’attesa prima esecuzione assoluta del brano “Soles”, composto dallo stesso Maestro Peluso sul testo del Carme V dal Liber di Catullo.
Arte e Storia: Le visite guidate
Un valore aggiunto speciale arricchisce la chiusura della rassegna: entrambi i concerti saranno infatti preceduti da una visita guidata gratuita a cura della comunità francescana. Sarà un’occasione unica per scoprire i tesori della Basilica di San Pietro ad Aram, tra cui spiccano due tele giovanili del maestro barocco Luca Giordano.
Info Utili
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Sede: Chiesa di S. Pietro ad Aram – Via Santa Candida 4, Napoli.
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Ingresso: Libero fino a esaurimento dei posti per entrambi gli appuntamenti.