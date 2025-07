“Constellation” è la prima release della cantautrice emergente Luna Rosewood

Immagina il cielo di una notte d’estate. Sei sdraiato sull’erba, gli occhi puntati verso l’alto, mentre le stelle disegnano storie che solo tu puoi capire. Una costellazione, forse, che parla proprio di te. Ecco, se potessimo ascoltare quel cielo, avrebbe la voce di Luna Rosewood.

Con il suo primo singolo, “Constellation”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 luglio 2025, Luna ci invita a guardare il cielo di notte, dove ogni stella è un frammento di vita: un amore improvviso, una corsa istintiva, un sogno che non vuole svanire.

È una canzone che nasce nel silenzio, ma brilla forte — come una verità sussurrata all’orecchio del tempo.

Il testo nasce da una vicenda personale, una di quelle storie che sembrano finite e invece ritornano, con la forza di ciò che non è mai stato veramente chiuso. In pochi versi, Luna racconta lo spaesamento, la confusione, la bellezza e il dolore di un incontro che ha segnato il suo percorso, trasformandosi in una riflessione universale.

È una canzone per chi si sente fuori posto, per chi cerca risposte nelle stelle, per chi sa che ogni frammento della propria storia – anche il più doloroso – fa parte di una mappa invisibile da seguire.

“Ogni dolore, ogni passo falso, ogni battito mancato… ti sta portando da qualche parte”, dice Luna Rosewood.

E quella destinazione è una costellazione: un disegno fatto di esperienze, sogni e verità sussurrate.

Costruita attorno a un intreccio delicato tra pianoforte e violoncello – strumenti che Luna Rosewood padroneggia grazie ai suoi studi al liceo musicale – la canzone cresce con eleganza, accompagnata da un arrangiamento minimale ma carico di atmosfera.

La ritmica è morbida, quasi eterea, e lascia spazio alla voce di Luna, calda e sincera, che si muove con grazia tra fragilità e consapevolezza.

L’interpretazione è sentita, mai forzata, come un racconto sussurrato a cuore aperto sotto un cielo notturno.

La produzione è stata realizzata negli studi di Artisti Online a Reggio Emilia, per mano del produttore e arrangiatore Marco Gatti.

Il singolo è accompagnato da un videoclip emozionante – disponibile su YouTube – che ripercorre le tappe fondamentali della crescita artistica di Luna: immagini d’infanzia, registrazioni, prove, momenti sul palco e dietro le quinte, in un percorso visivo che mostra, senza filtri, la trasformazione di una bambina innamorata della musica in una giovane cantautrice pronta a condividere la sua visione del mondo.

Chi è Luna Rosewood?

Luna Rosewood fa musica da sempre. Ha iniziato a suonare da piccolissima, praticamente nello stesso periodo in cui ha imparato a camminare, e da allora la musica è diventata parte integrante della sua vita. Classe 2007, oggi frequenta il liceo musicale, dove si dedica con passione allo studio del pianoforte e del violoncello.

Il canto moderno è arrivato più tardi, circa tre anni fa, ma da quel momento non l’ha più abbandonato. Cresciuta tra spartiti e diari segreti, Luna ha sempre scritto pensieri e testi fin da bambina. Quando ha iniziato a cantare, quelle parole si sono trasformate in canzoni: un modo per dare voce a emozioni profonde, nate da esperienze personali come un rifiuto, una perdita, un’amicizia ritrovata o la solitudine.

Per lei, la musica ha un potere misterioso, quasi magico. È rifugio, liberazione, connessione. Il suo sogno è “riuscire a trasmettere quel sentimento a chi ascolta le sue canzoni”.

Con autenticità e delicatezza, Luna Rosewood sta cercando il suo posto nel mondo — e lo sta facendo una nota alla volta.

Seguila su:

Instagram: luna.rosewood

YouTube: Luna Rosewood

TikTok: Clara Meola

Spotify: Luna Rosewood