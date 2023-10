“Conero – Viaggi Meccanici” è il nuovo singolo degli Allarme

Fuori da venerdì 6 ottobre 2023 per Sputnik Music Group il nuovo singolo degli Allarme, duo marchigiano che con questo pezzo aggiunge un ultimo tassello al progetto prima dell’uscita del suo primo disco. “Conero – Viaggi Meccanici” è un brano Dream Pop, che si appoggia su un’estetica anni ‘80 per delineare i contorni di un trip musicale/testuale. Il viaggio raggiunge poi i confini dell’elettronica lasciando spazio a suoni di synth onirici e luminosi, ma allo stesso tempo nostalgici, senza tralasciare la matrice rock che accompagna da sempre gli Allarme, qui presente in maniera più defilata.

“L’ambientazione stavolta è rappresentata dalle nostre Marche, l’autostrada che si affaccia sul mare e il monte Conero a segnare il punto fermo durante gli spostamenti verso il nord. La definiamo “una terra tra realtà e immaginazione” e abbiamo deciso di raccontare un viaggio, verosimile o immaginario, nel quale i pensieri si muovono senza sosta all’interno dei nostri percorsi cerebrali, mentre temiamo la possibilità che i nostri tragitti siano ciclici e ripetitivi.”

Scopri il brano su Spotify



BIO:

Gli Allarme sono un duo composto da Jacopo e Mateusz, amici da quasi due decadi. Provenienti dalle Marche, dalla provincia meccanica, scrivono musica per portare coscienza e morale al di là dei meccanismi. Sono stati attivi per diverso tempo sotto questo nome, producendo demo ed esibendosi dal vivo. Attualmente sono al lavoro su nuovi brani con Claudio, producer e mix engineer, che si occupa della produzione degli stessi. Da questa sinergia sono stati già rilasciati quattro singoli, “Fuori Dal Tempo”, “Come Fosse L’Universo”, “Letargo” e “Fase Di Transizione”, usciti tra settembre 2022 e luglio 2023. Il nuovo singolo, “Conero – Viaggi Meccanici”, esce il 6 ottobre 2023 in collaborazione con Sputnik Music Group, ultimo di una serie di singoli che anticipa il primo disco del duo.

Spotify

Instagram

YouTube

TikTok