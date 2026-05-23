Concerto in omaggio a Modest Musorgskij della Santa Cecilia Jazz Orchestra del Conservatorio di Roma il 24 maggio

Continua con grande successo la rassegna della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) del Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”: concerti a ingresso gratuito con protagonista la nuova formazione costituita da docenti e studenti.

Domenica 24 maggio alle ore 11.30, presso la bellissima Sala Accademica del Conservatorio in via dei Greci 18, si terrà l’omaggio a Modest Petrovič Musorgskij, uno dei compositori russi più innovativi dell’Ottocento, con il concerto “Pictures in Jazz. Suite per Jazz Orchestra” ispirato alla celebre suite Pictures of an Exhibition.

Gli arrangiamenti e la direzione sono a cura del M° Roberto Spadoni.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Non è prevista prenotazione.

Curata dal Dipartimento di Jazz con il coordinamento del M° Ettore Fioravanti, la rassegna vede protagonisti docenti e studenti del Conservatorio e omaggia grandi artisti del patrimonio jazz e classico: da Duke Ellington, a Leonard Bernstein, da Charles Mingus a Modest Petrovič Musorgskij fino alle celebri colonne sonore dei film di Federico Fellini.

Dopo la pausa estiva, il concerto conclusivo della rassegna si terrà domenica 18 ottobre con “Originali e Autoctoni. Opere a cura della classe di Composizione Jazz.” Coordinamento e direzione del M° Stefano Cantarano e del M° Ettore Fioravanti.

CONTATTI

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”

Via dei Greci 18, Roma – tel. 06.36096720 – www.conservatoriosantacecilia.it