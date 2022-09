Concerto dell’Orchestra Topica nel cortile del Maschio Angioino il 23 settembre

Quando in un famoso locale di Rio de Janeiro il cronista Romeu Arede si trovò di fronte ad una folla che danzava in maniera scomposta, rimase inorridito. Definì con spregio quel caos “Gafieira”, prendendo in prestito il termine francese “gaffe”, movimento goffo, maldestro. La gafieira diventerà poi uno vero e proprio genere musicale caratterizzato dal trasformare brani di diversa provenienza in una scatenata e sognante danza. L’Orchestra Topica è una piccola orchestra da ballo che si ispira allo spirito della gafieira, proponendo ritmi che vanno dallo choro al maxixe, passando per il samba e la polca, fino ad incursioni nella musica da ballo italiana. Lo Choro nasce a Rio de Janeiro nella seconda metà dell’800 dalla fusione di balli europei e ritmi africani. Con il suo carattere inconfondibile e trascinante, è uno stile che combina musica colta e popolare, virtuosismo e cantabilità, ascolto e ballo. Tuttora è considerata la più importante musica strumentale del Brasile ed è stata definita da Heitor Villa-Lobos, uno dei più grandi compositori del paese, “l’essenza dell’anima musicale brasiliana”.