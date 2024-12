Con “Energia” Roby Margherita reincontra il suo amore per il funky

Il cantautore Roby Margherita dopo averci fatto ballare la scorsa estate con il raggaeton non si fa fermare dal freddo intenso di dicembre scaldando i cuori con il funky nel singolo che possiamo definire il tormentone estivo in veste invernale.

Questo genere musicale è un ritorno alle origini per il cantautore performer che come tanti ha iniziato la propria carriera seguendo le influenze dei suoi artisti preferiti che richiamano le atmosfere delle discoteche anni Settanta.

Tra le nuove generazioni si è spenta quella voglia di uscire e andare in quei luoghi dove regnava la musica funky per poter far nascere qualche storia d’amore. Con il singolo Energia Roby Margherita vuole riportarci su quella dancefloor che ha fatto innamorare tante vite come quelle dei nostri genitori. Un mondo magico che ora sembra ormai una pagina di storia persa tra i ricordi di chi ripensa con nostalgia alla propria gioventù.

Ma la nostalgia non è proprio da attribuire al mood di questo singolo. Come sempre Roby Margherita condivide con l’ascoltatore la sua voglia di vivere la propria vita fino in fondo assaporando ogni momento di gioia e serenità che solamente la musica può regalare. Scegliendo il linguaggio del funky Roby riesce a trasformare chiunque in moderni Tony Manero alla conquista di un sabato sera che non vuole finire mai.

Ascoltare per credere