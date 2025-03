COMFORT FESTIVAL 2025 dal 4 al 13 luglio a Cinisello Balsamo (MI)

Comfort Festival 2025 – La manifestazione si tiene nel bellissimo parco di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, dove si prevedono giornate particolarmente intense per i veri amanti della musica da vivere in tutte le sue varie sfaccettature.

In merito alla nuova edizione di Comfort Festival 2025, il suo ideatore Claudio Trotta riflette: «Musica che coinvolge, spazio che avvolge, emozioni che restano. Non è questo il senso della partecipazione ad un Festival musicale? Non è questo che abbiamo amato dei raduni musicali degli anni ‘60 e ‘70 e che molti di noi non hanno vissuto direttamente? Un festival per stare bene, per divertirsi e magari per scoprire qualche talentuoso artista che non si conosce senza bisogno che passi da un altro tipo di festival televisivo. Blues, soul, funk, country, prog, rock, roots, songwriting, Southern rock and so on

Programma completo:

Venerdì 4 luglio – Warren Haynes Band + Ana Popović + Bette Smith

Sabato 5 luglio – Ben Harper & The Innocent Criminals + Fink + Dario Sansone Ensemble;

Mercoledì 9 luglio – Wolfmother + Dirty Honey + Life In The Woods;

Venerdì 11 luglio – Blackberry Smoke + Treves Blues Band + The Sonic Rootz

Domenica 13 luglio – SATCHVAI Band (Joe Satriani & Steve Vai) + Blues For Pino + Ned Evett;

Per tutti i concerti – Apertura porte ore 17:00 con musica diffusa e ristorazione – Inizio ore 18:30.