COME UNA DISCOTECA è il nuovo singolo di CAMISA, in uscita venerdì 24 gennaio. Questo brano è il terzo singolo del progetto di Alessandro Camisa, cantautore e musicista pugliese, dopo “La vita come vuoi“, che ha aperto le porte al nuovo progetto musicale, e “Marea” che anticipano il debut album sotto il nuovo moniker.

COME UNA DISCOTECA vede la collaborazione nella scrittura del cantautore CIMINI e la produzione di NON PIANGERE, producer e songwriter tra i più apprezzati della nuova scena. Il singolo è un delay emotivo, un eterno ritorno ai desideri non consumati e alle stagioni evitate, (“skippate”, dice Camisa), quelle che non mai vissute perché troppo impegnato a immaginarle. C’è un’ironia sottile che scorre nei versi, un balletto tra aspettative e realtà, tra le fantasie che proiettiamo sugli altri e quelle che restano lì, nostre e inconfessabili.

“Bologna, inverno. Un salotto trasformato in studio, una città che vibra ancora di nebbie, colline e birre tiepide. È qui che “Come una discoteca” prende forma, come fosse una playlist di mezzanotte pronta a svelare le contraddizioni della notte. Bologna ti abbraccia con il suo senso di sospensione. Il buio non è solo un’assenza di luce, è un palcoscenico per luci al neon e fumo, una discoteca immaginaria che esplode sotto una “pioggia accesa”. È il desiderio di ballare anche quando fuori non c’è nessuno, quando l’unica primavera possibile è quella dentro di te.”

COME UNA DISCOTECA non è solo una canzone: è un invito a portare le luci nei momenti più scuri, a trasformare l’inverno in una pista da ballo. Perché alla fine, anche nella nebbia bolognese, c’è sempre spazio per una discoteca, del movimento che appartiene a tutti, a noi.

BIO

CAMISA è Alessandro Camisa, cantautore e imprenditore italiano. Cresciuto in provincia di Lecce, all’età di 9 anni inizia lo studio della chitarra classica presso il Conservatorio Tito Schipa.

Nel 2021 avvia il suo primo progetto musicale “DIMORE” rilasciando l’album “Bilancia” che si sviluppa tra le città di Firenze e Bologna, centri culturali che influenzano significativamente la sua formazione artistica.

Questo periodo di maturazione ha portato alla definizione di uno stile tutto personale, un sound in cui convergono diverse influenze, dal Rock degli anni ’80 al Cantautorato italiano, dalla New wave al Britpop.

Nel 2024 inizia un nuovo percorso artistico, firmandosi semplicemente CAMISA.