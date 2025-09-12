Come un fiume” è la nuova canzone di Don Pasquale Ferone

C’è un momento nella vita in cui ognuno di noi sente il bisogno di fermarsi e lasciarsi attraversare da una forza più grande, come l’acqua di un fiume che scorre impetuosa ma sa portare nuova vita. È da questa immagine che prende forma “Come un fiume”, il nuovo brano unplugged di Don Pasquale Ferone, sacerdote, cantautore e uomo di fede che da anni utilizza la musica come strumento di evangelizzazione e conforto spirituale.

Il testo, ispirato da una profonda meditazione, è un invito ad aprire il cuore e la mente all’amore del Signore. Con parole semplici ma potenti, Don Pasquale ricorda che la fede non è solo un rifugio interiore, ma una forza concreta che scioglie paure e tristezze, regalando coraggio, speranza e resilienza soprattutto nei tempi difficili che viviamo. La canzone diventa così un inno alla fiducia, alla pace interiore e alla gioia che nasce dall’affidarsi completamente a Dio.

Dal punto di vista musicale, “Come un fiume” si distingue per la sua purezza sonora: chitarra acustica e arrangiamento essenziale creano un’atmosfera intima, avvolgente, quasi da preghiera cantata. L’interpretazione vocale di Don Pasquale è intensa, sincera, carica di emozione, e trasmette tutta l’autenticità di chi non si limita a eseguire un brano, ma lo vive come una testimonianza personale. Il ritmo è dolce e lineare, senza artifici, proprio come l’acqua che scorre libera, accompagnando l’ascoltatore in un percorso di riflessione e rinascita.

“Come un fiume” rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso artistico e pastorale: un brano che non è solo musica, ma preghiera condivisa, testimonianza viva e dono d’amore per chiunque scelga di accoglierlo.

Chi è Don Pasquale Ferone

Don Pasquale Ferone, sacerdote e cantautore, utilizza la musica come strumento di evangelizzazione e dialogo spirituale. I suoi brani nascono da una profonda ispirazione interiore, con l’obiettivo di trasmettere pace, serenità e amore universale.

La sua missione artistica si fonda sulla convinzione che la musica possa toccare i cuori più di molte parole, aprendo strade nuove alla speranza. Con una produzione sempre orientata a diffondere messaggi di fede, solidarietà e consapevolezza, Don Pasquale porta avanti un percorso unico, capace di coniugare arte e spiritualità e di accompagnare chi ascolta in un cammino autentico di riflessione e bellezza.

