“Come Si Fa” di Naba: la bellezza inquieta di un amore che non si spegne

Un battito lontano, un respiro trattenuto, una città che pulsa come un cuore malato: è in questo scenario che nasce “Come Si Fa”(Artisti Online), il nuovo brano di Naba, alias di Antonio Martini, artista e produttore campano che torna dopo anni di silenzio con un pezzo intenso e magnetico, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 ottobre.

“Come Si Fa” è una canzone che esplora il confine sottile tra desiderio e rifiuto, tra passione e ossessione, tra la voglia di trattenere e la necessità di lasciar andare. Il protagonista è prigioniero del suo bisogno, incapace di liberarsi da una presenza che lo attrae e al tempo stesso lo ferisce, in un universo dove la musica stessa diventa la sua carceriera.

Nel testo, Naba personifica la musica come una figura femminile sfuggente, un amore tossico che domina e consuma: “Lei non sapeva nemmeno che io esistessi, eppure ce l’avevo con lei lo stesso”. Questa metafora si intreccia con versi dove emerge la parte più vulnerabile dell’artista come “Sei tu che mi uccidi e poi mi resisti”, emblema di un sentimento che sopravvive anche quando fa male.

Sul piano musicale, il brano costruisce un’atmosfera densa e cinematografica, dove sintetizzatori avvolgenti, bassi profondi e beat elettronici essenziali si fondono a una voce graffiata e sincera. Il risultato è un dark-pop elegante e tormentato, che restituisce la tensione creata dal testo con una produzione curata nei minimi dettagli. La città che pulsa come un cuore stanco e ferito, sembra respirare insieme alla voce di Naba, accompagnandolo in questo viaggio intimo fatto di emozioni, ferite e rinascita.

Con “Come Si Fa”, Naba racconta la difficoltà di separarsi da ciò che si ama, anche quando fa male, firmando un brano di grande profondità emotiva e produzione raffinata.

Chi è Naba

Antonio Martini, in arte Naba, è un artista e produttore originario di Benevento. Il suo nome nasce come omaggio al film “Mr. Nobody”, simbolo della molteplicità di scelte e identità che caratterizzano la sua visione artistica.

Inizia il percorso musicale a soli 14 anni, fondando un gruppo con gli amici e suonando nei locali e nelle manifestazioni della scena campana. Dopo anni di esperienze live, consegue la laurea in Produzione Musicale e Discografica presso il Conservatorio di Benevento, sviluppando una profonda competenza tecnica che gli consente di autoprodurre interamente i propri brani, mantenendo così un controllo creativo totale sul suo sound.

Il risultato è un progetto personale, coerente e sincero, dove ogni nota riflette la sua essenza artistica.

