“Come Prendermi” è il nuovo singolo di Goteo

Fuori da venerdì 13 maggio per Supernova Dischi il nuovo singolo di Goteo dal titolo Come prendermi. Il rapper fiorentino classe 1997 torna con un nuovo pezzo che anticipa l’uscita del suo primo album, un brano che vede la produzione di EFFEÍ e che è tutto dedicato al mondo interiore dell’artista, una vera e propria presa di coscienza delle sue emozioni più recondite.

Come prendermi viene scritta in un momento particolare della mia vita, il momento in cui ho davvero capito che stavo mentendo a me stesso, avevo bisogno di quel punto fermo che per tanto tempo avevo trascurato. La fine della mia relazione sentimentale mi aveva lasciato con le spalle al muro, sentivo di aver bisogno di lei più che in ogni altro momento. Dopo la fase di rabbia e menefreghismo, in cui avevo lasciato la lucidità da parte dando libertà allo sfogo, sono poi arrivati i sensi di colpa, la malinconia, la presa di coscienza. Questo singolo rappresenta il mio punto di svolta, il momento in cui ho capito che quella persona non era sostituibile, che quel vuoto lasciato da quella assenza non era colmabile da nessun altro se non da lei. Non sono mai riuscito a sopportare l’assenza in generale: prima di persone fondamentali che non ho avuto, poi di amicizie, di situazioni.. Con il tempo e la musica ho capito che non si deve sopportare tutto, bisogna far uscire la realtà prima o poi ed io, nel mio scrivere, tiro fuori quello che ho dentro; prima per me, poi per chi mi sta vicino e che spesso non riesce a capirmi ed infine, ma non meno importante, per chi vuole trovare qualcosa di se nei miei brani. Scrivendo questo singolo mi sono inginocchiato, ho pianto e chiesto aiuto a me stesso, al me che avevo lasciato da parte. Adesso ho la lucidità di ascoltarmi e tirare fuori le emozioni come davvero si presentano dentro di me.

(Goteo)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3Pi5LHe

BIO:

Matteo Ferrari, in arte Goteo, nella vita di tutti i giorni svolge un ruolo imprenditoriale alternando la passione per la musica. Rapper fiorentino classe 1997 muove i suoi primi passi spinto dalla passione per i Club dogo e la nuova scena genovese nella quale si rispecchia molto per via delle sue origini da parte paterna. Scrivere testi lo fa sentire come se fosse dallo psicologo, ansie, paure, rabbia, gioie, amore e passione sono un vortice di emozioni che fanno da padrone alla sua scrittura. Nel 2013 insieme ad Alberto Garbarino, produttore, comincia a registrare i primi brani, mai pubblicati per più di 8 anni perché questo suo scrivere era solo per il benessere personale. Nel 2020 creano insieme a Federico Castriota Scanderbeg la EFFEÍ, collettivo musicale fiorentino incentrato sulla scena pop/rap italiana. Nell’estate del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo Social prodotto da EFFEÍ. Successivamente prende forma il primo album anticipato dai singoli: AR1A e Come prendermi, in collaborazione con Supernova Dischi, Santa Clara Studio e Soundscape.

