“Come guadagnare con la musica” è il disco di debutto dei The Pax Side Of The Moon

Esce su tutte le piattaforme digitali per Believe Music Italy (e in formato birra) il primo disco dei The Pax Side Of The Moon, fuori da venerdì 12 aprile 2024 per Hukapan (etichetta discografica indipendente e agenzia creativa di proprietà del gruppo musicale Elio e le Storie Tese): un primo e definitivo capitolo che segue oltre dieci anni di attività live.

Prodotti da Elio e Le Storie Tese e definiti come “eredi illegittimi” del medesimo Complessino, i The Pax Side Of The Moon passano dal country fino al “soft metal” con assoluta nonchalance. Testi solidi, arrangiamenti non banali e ironia da cecchini sono il risultato degli anni passati a suonare davanti a un pubblico molto eterogeneo e poco incline alla benevolenza.

THE PAX SIDE OF THE MOON in concerto

venerdì 12 aprile 2024 @ Area Zelig, Milano, ore 20.45

Dal momento che qualcuno ha detto loro che i dischi non si vendono più, i The Pax Side Of The Moon hanno deciso di fare una cassetta. Di birra! In collaborazione con Herba Monstrum (Beer Firm di Lecco), saranno disponibili ai concerti le birre ufficiali: cassette di sei birre per sei brani del disco, con una veste grafica curata da Sara Carraro e QR-CODE dedicato per l’ascolto del disco (con contenuti esclusivi).

SCOPRI IL DISCO:

https://bfan.link/come-guadagnare-con-la-musica

Registrato presso Studio Panino, Hukapan (Milano)

I The Pax Side of the Moon sono:

Filippo Pax – voce

Alexander Williams – voce

Stefano Barbanti – chitarra acustica

Pier Panzeri – chitarra elettrica

Giuseppe Chisari – tastiere

Fabio Longo – basso

Matteo Canali – batteria

Prodotto da Davide “Cesareo” Civaschi per Hukapan e da Riccardo “Deepa” Di Paola

Registrazione e mix: Luca Mezzadra

Mastering: Andrea De Bernardi

Mix di “Come guadagnare” e “Vi preghiamo di attendere”: Matteo Carauzi

Cover: Sara Carraro

Foto: Beppe Gallo

BIO:

I The Pax Side Of The Moon salgono alle cronache per la prima volta nel 2017, pubblicando l’inno (non richiesto) della Lombardia, proprio dal titolo “Lombardia“, a cui segue il brano “Bruno“, canzone di denuncia sull’eterna lotta tra ciclisti e autisti anziani. Con “Bruno” vincono il Fun Cool Music Awards, contest di musica divertente creato dal tempio della comicità, lo Zelig di Milano. Nel 2020 inizia ufficialmente la pre-produzione del disco di debutto, con la complicità di Hukapan, l’etichetta di Elio e Le Storie Tese e la supervisione di Davide Civaschi. Ripresi i lavori interrotti a causa della pandemia, pubblicano una versione “casalinga” di “Lombardia” che li porta sui quotidiani nazionali, e alla finale di Musicultura.

Nel 2022 i The Pax Side Of The Moon aprono il Concertozzo di Elio e Le Storie Tese a Bergamo, organizzato dal Trio Medusa. L’anno successivo partecipano anche al Ritorno del Concertozzo, lanciando quindi “Geni“, primo singolo estratto dal disco di debutto. Il brano è anche accompagnato da un videoclip, un remake del famosissimo “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, girato negli stessi luoghi e con la stessa protagonista del video, Angelica Cacciapaglia, 20 anni dopo. La regia è di Filippo Pax, cantante del gruppo.

Nel 2024 per la “Giornata Nazionale del risparmio energetico e dei consumi consapevoli” realizzano il “Concerto Idroelettrico”, un vero e proprio live prodotto con l’energia pulita della Centrale Idroelettrica Edison Angelo Bertini, la prima centrale Idroelettrica d’Italia. L’evento è stato rilanciato dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 in occasione della giornata “Millumino di meno 2024”.

Il 12 aprile 2024 esce finalmente “Come guadagnare con la musica“, l’album di debutto.

youtube.com/@ThePaxSideBEVO

instagram.com/thepaxsideofthemoon/

facebook.com/thepaxsideofthemoon/