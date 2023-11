“Come closer” è l’album di debutto dei Petra Von Kant

Esce venerdì 27 ottobre 2023 per Lost Generation Records / fuoritempo “Come Closer“, primo album dei Petra Von Kant. É un progetto musicale dalle tinte scure e lisergiche, nato dall’incontro tra le allucinazioni sonore di Danilo “Zoot” Marianelli e i testi visionari di Fabio Babini, già voce dei Venus In Disgrace.

“Come Closer” è un viaggio nella parte recondita della memoria e dell’immaginazione, la sua natura e le sue visioni non sono quelli di una realtà apparente, ma sono quelli dell’interiorità: ora sono immagini portatrici di ossessioni ed incubi ad occhi aperti, ora di solitudine nel senso più profondo del termine, ma anche capaci di esplodere in manifestazioni di gioia e manifestarsi come in una sorta di pace cosmica. Le strutture complesse, tripartite o quadripartite, i sottili strati di melodie sovrapposte, i cambi di armonia, che affondano nel progressive rock inteso ad ampio respiro quanto nella psichedelia venata di new wave e con sfumature elettroniche, sono nate dalla fantasia di Zoot, compositore fuori dagli schemi, e poi elaborate ed espanse grazie alla collaborazione con Babini, che ha accolto i brani dandogli letteralmente voce.Una gestazione, condotta in osmosi tra i due, che ha permesso di definire al meglio l’mmaginario sonoro di “Come Closer“.

La copertina dell’album, disegnata dall’ artista Morysetta, ritrae i due artisti trasfigurati a mo’ di manichini su uno sfondo anemico e lunare, come due sfingi solitarie che attendono in eterno la possibilità di tornare alla vita. Un dualismo che è l’essenza dei Petra Von Kant – il cui nome è un palese omaggio al celebre regista Rainer Werner Fassbinder – a ricordarci che tutto può essere il contrario di tutto.

SCOPRI IL DISCO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/3vJbnGPPsLc38x5wdBlnQS?si=VJnIR9PzTBevyd1nXzLrhA

“L’opposto concorde, e dai discordi bellissima armonia”

Eraclito



BIO:

I Petra Von Kant sono Fabio Babini e Danilo Marianelli, già rispettivamente voce e chitarra di Venus in Disgrace. Dopo una esperienza pluridecennale in ambito musicale Come Closer è il loro album d’esordio come duo.

https://www.instagram.com/petravonkant_music/

https://bfan.link/petravonkant