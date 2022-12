“Come Beethoven” è il singolo di debutto di IVAN

Esce martedì 29 novembre 2022 in distribuzione Artist First il singolo di debutto di Ivan dal titolo “Come Beethoven“. Un nuovo capitolo che si inserisce nella scena underground milanese, un nuovo progetto, quello del cantautore atipico Ivan Sossan, che ci regala un brano per chi ama le feste malinconiche e le serate in cui “ci dobbiamo spaccare“. Il brano racconta dunque in maniera autoironica la generazione di fine anni ’80 e inizio ’90, ormai disincantata e disillusa e sempre meno al passo coi tempi.

SCOPRI IL BRANO:

https://lnk.to/comeBeethoven

BIO:

Ivan Sossan, noto semplicemente come Ivan, è un musicista e cantatuore italiano. Si avvicina al mondo della musica da bambino attraverso lo studio del pianoforte e in età adulta intraprende lo studio del canto. Dalla collaborazione con Giuseppe Ferdinando Zito, cantante dei Jaspers, nasce una un progetto artistico solista che porta all’uscita del primo singolo dal titolo “Come Beethoven”.

https://www.instagram.com/ivan__music__/