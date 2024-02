Colonne annuncia il suo primo EP con il singolo Difficile

Dopo aver pubblicato i propri primi singoli nel corso del 2023, Colonne annuncia l’uscita del suo EP d’esordio con il nuovo brano Difficile, in uscita giovedì 31 gennaio 2024. La canzone fa da apripista all’EP Tutto a posto, che vedrà invece la luce il prossimo 29 febbraio. L’artista prosegue la propria esplorazione di un sound che cerca di congiungere le melodie e la leggerezza dell’indie nostrano con l’intensità e l’energia dell’emo/pop punk di matrice angloamericana. Questa volta troviamo anche dei synth che aumentano l’elemento catchy e istantaneamente orecchiabile del pezzo, indubbiamente fra i più pop e immediati fra quelli ascoltati finora.

“Difficile descrive a grandi linee il rapporto che ho con mio padre“, spiega Colonne a proposito del brano. “La conversazione che descrivo non è mai avvenuta e non so se mai avverrà, ma ho fantasticato pensando a quello che gli direi se avessi la forza di essere brutalmente onesto con lui, il classico uomo che non può mai dimostrarsi fragile, e che preferisce tenersi tutto dentro. Visto che la canzone ha un significato abbastanza triste e pesante, ho pensato di utilizzare degli accordi e un tono vivaci, per non caricare tutta l’esperienza di ascolto in maniera negativa. Mi piace molto il fatto che se si ascolta Difficile senza far caso alle parole, si può godere di una canzone apparentemente leggera e catchy”.

Colonne è il progetto solista di Andrea Daniele. Con un sound influenzato da ciò che ha ascoltato e amato negli anni, anche il nome del progetto è un omaggio a un luogo che è stato negli anni testimone dei vari capitoli nel suo percorso da musicista, specialmente nelle band sittingthesummerout e Cold Hands, Warm Hearts. Dall’amore per la scena alternative/emo americana dei primi anni 2000 alla riscoperta dell’indie italiano dell’ultimo decennio in tutte le sue sfaccettature, Colonne è un’espressione fresca e unica di queste influenze, che si mescolano in un sound singolare.

COLONNEInstagram | Spotify | YouTube | Facebook