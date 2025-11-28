“Colline orientali” – La memoria incontra il soul nella Lunigiana di Luca Signorini

Con “Colline orientali”, Luca “Soul” Signorini riesce in un’impresa rara: prendere un canto popolare radicato nella terra e nella tradizione, e trasformarlo in una ballata moderna, elegante e viscerale. Omaggio sentito al cantastorie Bugelli, questa versione rilegge il brano attraverso una lente soul, ma senza mai snaturarne l’identità. Anzi, ne amplifica le emozioni. Il risultato è un paesaggio sonoro che unisce le radici cantautorali italiane con atmosfere folk d’oltreoceano, sfumature celtiche e un’intimità che vibra fin dalle prime note. La voce di Signorini, calda e profonda, si adagia su un arrangiamento raffinato costruito insieme a Francesco Coletti, e prende per mano l’ascoltatore, guidandolo in un viaggio tra colline reali e simboliche. Registrato agli OZLab Studio con la supervisione tecnica di #IlFresko, il brano non si limita a essere una semplice cover: è una rinascita. Una nuova vita data a parole antiche, che trovano nuova risonanza in un’epoca diversa, ma affamata di autenticità. Il videoclip, disponibile su YouTube, completa la narrazione con immagini evocative, sospese tra omaggio e riscoperta.