Clinamena: “Lost”

Si intitola “Lost” il nuovo Ep di Clinamena, nome d’arte di Giovanni Massaro, artista che unisce la passione musicale a quella per la filosofia. Un connubio che ritroviamo anche in questo progetto, nell’introspezione che ne alimenta lo svolgimento.

“Lost” racconta, infatti, di una ragazza che si è perduta nei meandri della propria anima, in un labirinto che sembra averla imprigionata per sempre.

Partendo da “Arrow of Fire”, dove il vortice diviene anche esortazione a reagire, a trovare il filo di Arianna che possa condurre ad una via d’uscita. Per proseguire con “Lonely Soul”, una ballad emotivamente più delicata con fusioni di elettronica, e concludersi in un messaggio di speranza (forse vana) con “Sunday Morning”.

Musicalmente “Lost” vuole accarezzare il british-pop degli anni ’90, accostandosi in parte a musicalità degli anni ’60, con spunti che possono richiamare a Simon & Garfunkel e alla psychedelia, presente in particolare in “Arrow of Fire”.

Un progetto, che strizza l’occhio al passato e a determinate correnti musicali per rilanciare il proprio messaggio nel futuro.