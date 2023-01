Clichè, il nuovo emozionante singolo di SESTRA

Clichè è il nuovo singolo di SESTRA con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle. Un brano che racconta un loop continuo in cui la giovane artista tende a ricadere, ma non vissuto in senso strettamente negativo. I Clichè infatti pur essendo situazioni scontate e ripetitive posso risultare anche positivi. Così SESTRA tende a ricadere sempre in questo loop amoroso, che – seppur sapendo essere sempre il medesimo circolo vizioso – non può smettere di ripercorrere ancora ed ancora, stregata dai ricordi.

Campia è una giovane cantautrice classe 1998 di Sondrio. Il suo percorso musicale inizia già in adolescenza con lo studio della chitarra, per poi perfezionarsi presso il Conservatorio di Brescia, dove ha studiato pianoforte e canto e presso la Civica Scuola di Musica Abbado di Milano, dove si è laureata a pieni voti in chitarra. Dopo aver terminato la sua formazione artistica ha eseguito cinque tournée in tutto il nord Italia e Svizzera in qualità di chitarrista e corista per l’orchestra “Colours” ed attualmente è insegnante di chitarra presso la Civica Scuola di Musica Danza e Teatro di Teglio (SO). Dopo la pubblicazione dei suoi primi brani inediti, nel 2022 firma un contratto con l’etichetta Digital Distribution Bundle e pubblica il suo nuovo singolo Clichè.