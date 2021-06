Claver Gold e Murubutu, Infernum Tour parte dalle Grotte di Castellana Bari

Così come Dante fece con la Divina Commedia, anche Claver Gold e Murubutu, cominciano il loro cammino che li porterà in tour per l’Italia, dalle viscere della terra. Il primo concerto di presentazione del disco “Infernum” (concept album sull’Inferno della Divina Commedia) si terrà nella grave delle Grotte di Castellana (BA), sito carsico tra le principali attrazioni turistiche della Puglia, il 26 giugno alle ore 21.30.

È prevista anche la possibilità di incontrare gli artisti, alle 18, presso la pineta adiacente alle Grotte: terranno un incontro dal titolo “Dante a Tempo di rap” (possibilità di accedervi su prenotazione gratuita).

Il concerto, organizzato da Django Concerti con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese (Custodiamo la Cultura in Puglia 2020/2021), sarà occasione per coniugare l’aspetto musicale a quello della promozione del territorio. Tutti coloro che parteciperanno all’evento, infatti, avranno la possibilità di visitare le Grotte, a partire dal giorno dell’evento fino al 31 luglio 2021, ricevendo uno sconto di € 3,00 per l’itinerario completo che conduce alla Grotta Bianca.

Il concerto che vedrà protagonisti i due rapper, avrà in scaletta tutti i brani dell’album compresi gli inediti pubblicati nella ristampa dello scorso aprile. “Infernum” è completamente dedicato all’analisi della prima parte dell’opera del sommo poeta Dante Alighieri. Partendo da alcuni personaggi presenti nei canti, infatti, Murubutu e Claver Gold mettono in atto una riflessione e una reinterpretazione che analizza il presente partendo dal passato. Per farlo si servono dei suoni e le metriche tipiche della musica rap. Caronte, Pier della Vigna, Taide, Paolo e Francesca sono solo alcuni dei personaggi che assumono una valenza metaforica spendibile nella contemporaneità e vengono riletti brano dopo brano in relazione a tematiche attuali, come dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione e individualismo. Il disco, uscito proprio in occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco, ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico, è stato votato come miglior album Hip-Hop italiano del 2020 dalla stampa di settore.

Le date del tour:

26 giugno, Castellana Grotte (BA), Grotte di Castellana

01 luglio, Roma, Dante Assoluto, Basilica di Massenzio

02 luglio, Melpignano (LE), Climate Space Film & Music Festival

03 luglio, Gravina di Catania (CT), Marranzano World Fest

05 luglio, Bologna, Sequoie Music Park

08 luglio, Milano, Carroponte

11 luglio, Trani (BT), Piazza Duomo

17 luglio, Galzignano (PD), Anfiteatro del Venda

18 luglio, Firenze, Notti a Teatro

19 luglio, Reggio Emilia, Divino PICNIC!, Arena Stalloni

24 luglio, Feltre (BL), Piazza Maggiore

22 agosto, Brescia, Radio Onda d’Urto Festival

28 agosto, Ravenna, Notti d’Inferno, Museo Classis

09 settembre, Acquaviva di Molepulciano (SI), Live Rock Festival

11 settembre, San Giuliano Terme (PI), Parco Pratali