Claudio Fasoli Samadhi Quartet – pubblicato il nuovo album “A Long Trip 22”

Del Claudio Fasoli Samadhi Quartet colpisce la perfetta intesa: la sincronia dei musicisti, il gioco calibrato del sax e dei tempi, un equilibrio quasi surreale.

È come se fosse l’anima stessa della musica a guidarli, attraverso un’orchestrazione invisibile ma presente, che scorre con eleganza sonora ed efficacia emotiva.

L’album A Long Trip 22 è composto da brani indipendenti, ciascuno con un colore proprio, ma che insieme formano un mosaico sonoro unitario, vibrante e cesellato con cura.

Non ci sono fratture né distorsioni: i pezzi scorrono con una circolarità avvolgente, sinuosi e sensoriali, fino a creare un ascolto magnetico.

Lo stesso Fasoli racconta:

“Con A Long Trip 22 mi muovo su tutti i territori possibili all’interno dell’armonia della musica occidentale, e scopro sempre nuove possibilità di sviluppo. Non rifuggo soluzioni ortodosse o ‘fuori armonia’, e nemmeno quelle apparentemente banali, se servono. Non voglio avere limiti o preconcetti, nel rispetto del concetto di imprevedibilità degli sviluppi che mi affascina da almeno vent’anni. Dal punto di vista strutturale, prediligo forme asimmetriche, o comunque non rigidamente simmetriche”.

La sua carriera lo ha visto collaborare con artisti come Lee Konitz, Kenny Wheeler, Mick Goodrick, Manfred Schoof, Mario Brunello, Giorgio Gaslini, Enrico Rava e Franco D’Andrea. È stato membro del Perigeo, storico gruppo di jazz sperimentale, e insegna alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano.

Tra i suoi lavori discografici più recenti figurano Hasard e Ambush (quest’ultimo eletto miglior album del 2023 dalla rivista Musica Jazz) con il NeXt Quartet; Haiku con il Samadhi Quintet; e Selfie con il New York Quartet. Nel 2019 è stato eletto Musicista dell’Anno.

Il ruppo è formato da CLAUDIO FASOLI tenor & soprano sax, MICHELANGELO DECORATO piano, PIETRO LEVERATTO double bass, MARCO ZANOLI drums

Ascolta l’album A Long Trip 22