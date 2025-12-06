CLAUDIA CANTISANI pubblica il nuovo brano “L’UOMO DEL SI”, presentato in anteprima domenica 18 gennaio 2026 al Blue Note di Milano

“L’Uomo del Si”, il nuovo singolo di Claudia Cantisani realizzato in collaborazione con Petra Magoni, è un affresco ironico e pungente sull’ipocrisia quotidiana e sulla tentazione di dire sempre “sì” per convenienza. L’Uomo del Sì è una figura tipicamente italiana: affabile, accomodante, apparentemente positiva, ma capace di nascondere dietro l’assenso la paura di esporsi, il desiderio di compiacere e l’illusione che basti aderire al sistema per evitare responsabilità. Cantisani lo racconta con il suo stile inconfondibile, sospeso tra satira e dolcezza, tra teatralità e verità.

Il brano, scritto dalla cantautrice insieme all’insostituibile Felice Del Vecchio e prodotto da Mimmo Cappuccio, fonde sonorità popolari ed etniche con atmosfere che richiamano le feste patronali del Sud Italia e suggestioni baltiche. La voce intensa di Petra Magoni esalta la dimensione teatrale e ironica della composizione, trasformando il pezzo in un piccolo inno alle “feste di paese”, ma anche in una riflessione profonda sulla società contemporanea e sul bisogno di autenticità. “L’Uomo del Si” diventa così un ritratto lucido e divertito del nostro tempo: una danza tra compiacenza e verità, in cui la musica è al tempo stesso critica sociale e celebrazione del folklore.

Il singolo sarà presentato in anteprima domenica 18 gennaio 2026 al Blue Note di Milano, in un concerto che vedrà Claudia Cantisani sul palco con una band di otto musicisti e la partecipazione speciale di Mimmo Cappuccio, chitarrista e produttore del brano. Nel corso della serata saranno eseguiti anche brani dei precedenti lavori, un omaggio a Mina e un’anteprima del nuovo album in uscita, che includerà collaborazioni con Carla Vistarini e Sergio Caputo.

Cenni biografici.

Claudia Cantisani, cantante, autrice e didatta, è una delle voci più raffinate della canzone d’autore italiana. Formata tra il canto lirico e il jazz, ha pubblicato tre album e collaborato con artisti come Andrea Agresti, Sergio Caputo e Alessandro Haber. Dopo aver calcato palchi prestigiosi come il Blue Note di Milano, l’Alexanderplatz di Roma, il Val Tidone Jazz Festival e il Festival JazzMi, nel 2025 torna con un progetto che intreccia ironia e introspezione, tradizione e contemporaneità, confermando la sua cifra originale nel panorama musicale italiano.

Video del brano “L’Uomo del Si”