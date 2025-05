CLAUDIA CANTISANI – il nuovo singolo “FRAGOLE & RUM”

Claudia Cantisani presenta “Fragole e rum”, un singolo che porta nelle sale da jazz la poesia dei piccoli gesti e delle grandi emozioni. Il brano racconta la fine di una relazione con uno sguardo delicato, attento ai dettagli, capace di cogliere la dolcezza anche nell’addio.

Con la sua voce elegante e vibrante, Claudia accompagna l’ascoltatore in un viaggio tra memoria e rinascita, tra malinconia e coraggio. Il ritmo accarezza come una brezza estiva, mescolando il profumo del Sud con la frenesia metropolitana del Nord.

“Fragole e rum” è una passeggiata lenta tra le pieghe dell’anima, una poesia fatta di immagini luminose e struggenti.

«Trasloco tutta quanta questa vita» è il verso che più di tutti racchiude la forza di chi sceglie di lasciarsi andare, per potersi ritrovare.

Il singolo è tratto dall’album “Sabrina sul petrolio”, pubblicato da La Stanza Nascosta Records, e conferma l’identità musicale raffinata di un’artista capace di fondere swing e canzone d’autore con un tocco narrativo unico.

“Fragole e rum” è una carezza che fa bene al cuore, una melodia che non grida, ma resta. E sussurra verità profonde.

Chi è Claudia Cantisani

Artista di casa al Blue Note di Milano, Claudia Cantisani ha all’attivo tre album:

Storie d’amore non troppo riuscite (2013)

Non inizia bene neanche questo weekend (2018)

Sabrina sul petrolio (2023)

Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti musicisti come Joe Amoruso (storico pianista di Pino Daniele), Sergio Caputo, e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui l’attore Alessandro Haber e la “Iena” Andrea Agresti.