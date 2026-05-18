CLARISSA COLUCCI
Echoes from Home
Wow Records
2026
Per la realizzazione di questo album la Colucci si è fatta accompagnare da un quintetto di musicisti di ottimo livello, cresciuti artisticamente in parallelo alla sua formazione e connotati da un comune sentire, in grado di offrire un significativo supporto alla buona riuscita del lavoro, Matteo Serra al clarinetto, Canio Coscia al sax tenore, Lorenzo Mazzocchetti al piano, Sergio Mariotti al contrabbasso e Federico Negri alla batteria.
Come dicevamo sopra, le composizioni e gli arrangiamenti – ad esclusione del brano Sends in the Clowns, composto da Stephen Sondheim ma da lei stessa ri-arrangiato – sono originali della Colucci e connotabili nell’ambito del jazz contemporaneo ma talora inframmezzate da riferimenti al jazz classico, a dimostrazione evidente della buona formazione classica dell’intero sestetto, confermata peraltro dalla scelta dell’associazione degli strumenti impiegati.
Come racconta la stessa autrice in una nota di copertina, l’insieme dei brani è ispirato da un viaggio “virtuale” fatto di luci ed ombre, basato sull’introspezione e la riflessione; momenti belli alternati ad altri bui, che l’autrice realizza nell’alternanza tra frasi più melodiche in netto contrasto con altre caratterizzate da dissonanze stridenti, che troviamo in particolare nell’incipit del brano Odysseus fa uso “non musica”, “non canto” e “scat” per poi sfociare quasi subito in uno swing, forse il più melodico dell’intero album, nel mood della swing-song americana classica.
Un lavoro che appare dunque complessivamente maturo, con tutti i presupposti per aspettarsi, dal talento di questi giovani artisti, un radioso e proficuo futuro musicale.
Genere: Contemporary Jazz
Musicisti:
Clarissa Colucci – voice and compositions
Matteo Serra – clarinet
Canio Coscia – tenor sax
Lorenzo Mazzocchetti – piano
Sergio Mariotti – double bass
Federico Negri – drums
Tracklist:
01. Fig Tree
02. Along The Way
03. Odysseus
04. Send In The Clowns
05. Stay There
06. Soli’cheat’ous
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