Cittadella Jazz 2025 dal 29 al 31 agosto – Paolo Jannacci, Fabrizio Bosso, Francesca Tandoi, Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke tra i protagonisti

Paolo Jannacci in duo con Daniele Moretto, Fabrizio Bosso con i Blue Moka, il trio di Francesca Tandoi con ospite Gianluca Carollo, l’ensemble di Mauro Ottolini con Vanessa Tagliabue Yorke: sono solo alcuni dei protagonisti di Cittadella Jazz 2025 (Padova), tre giornate di musica che inizieranno nel tardo pomeriggio e continueranno fino a notte fonda con un susseguirsi di concerti, in gran parte a ingresso libero.

Un filo conduttore del festival sarà l’organo Hammond: ogni giornata proporrà infatti un concerto che lo vede protagonista, per celebrare i 90 anni dello strumento, nato nel 1935 e diventato voce inconfondibile di gospel, blues, rock e jazz.

PROGRAMMA

Venerdì 29 agosto.

ore 19 – Mauro Ottolini & Vanessa Tagliabue Yorke – “Nada Màs Fuerte”

Con: Mauro Ottolini (tromba, conchiglie), Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria), Valerio Galla (percussioni), Giulia Pontarollo (violino), Marianna Bouzhar (violino), Irene Francois (viola), Giulio Caputo (violoncello).

Piazza Pierobon oppure in caso di maltempo: Chiesa del Torresino

Ingresso libero

ore 21:30 – Blue Moka feat. Fabrizio Bosso

Alberto Gurrisi (organo Hammond, tastiere), Emi Vernizzi (sax, elettronica), Michele Bianchi (chitarra), Michele Morari (batteria), Fabrizio Bosso (tromba, flicorno).

Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale

ore 23:30 – “Round Midnight” – Pulse Trio

Andrea Cecchetto (batteria), Marco Baldi (chitarra), Lorenzo Di Prima (basso).

Autostazione. Ingresso libero



Sabato 30 agosto

ore 19 – Giulio Campagnolo & The Jazz Funkers

Giulio Campagnolo (organo Hammond), Piero Bittolo Bon (sax alto, flauto), Michele Polga (sax tenore), Luca Moresco (trombone), Adam Pache (batteria).

Piazza Pierobon oppure in caso di maltempo: Chiesa del Torresino

Ingresso libero

Francesca Tandoi (pianoforte, voce), Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso), Sander Smeets (batteria), Gianluca Carollo (tromba, flicorno).

Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale

ore 23:30 – “Round Midnight” – Women in Blue

Manuela Marini, Jessica Braescu, Rebecca Curto, Vittoria Vecchiato, Giacinta Tolio (voci).

Autostazione . Ingresso libero

Domenica 31 agosto

ore 17:30 – Combo Chinotto feat. Giovanni Forestan

Centro storico (itinerante)

ore 18:00 – Saverio Tasca – “Amos Alfredson Project”

Saverio Tasca (vibrafono), Alessio Zoratto (contrabbasso), Luca Colussi (batteria).

Teatro Sociale . Ingresso libero

ore 21:30 – Paolo Jannacci & Daniele Moretto

Paolo Jannacci (pianoforte, voce), Daniele Moretto (tromba).

Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale

ore 23:30 – “Round Midnight” – 3B (Biondi, Bonivento, Bloisi)

Stevie Biondi (voce, elettronica), Michele Bonivento (organo Hammond, tastiere), Carmine Bloisi (batteria).

Autostazione. Ingresso libero

ALTRI EVENTI

Da martedì 29 luglio a domenica 31 agosto

Palazzo Pretorio

Mostra di Antonio “Oak” Carrara (fumettista)

Informazioni

✉️ cittadellajazz@gmail.com

www.facebook.com/cittadellajazzfestival

Biglietti

Tutti i concerti sono gratuiti, tranne:

Blue Moka & Fabrizio Bosso

Francesca Tandoi & Gianluca Carollo

Paolo Jannacci & Daniele Moretto

Posto unico: 15 € + d.p.

Prevendite:

www.ticketmaster.it