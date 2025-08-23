Cittadella Jazz 2025 dal 29 al 31 agosto – Paolo Jannacci, Fabrizio Bosso, Francesca Tandoi, Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke tra i protagonisti

Paolo Jannacci in duo con Daniele Moretto, Fabrizio Bosso con i Blue Moka, il trio di Francesca Tandoi con ospite Gianluca Carollo, l’ensemble di Mauro Ottolini con Vanessa Tagliabue Yorke: sono solo alcuni dei protagonisti di Cittadella Jazz 2025 (Padova), tre giornate di musica che inizieranno nel tardo pomeriggio e continueranno fino a notte fonda con un susseguirsi di concerti, in gran parte a ingresso libero.
Un filo conduttore del festival sarà l’organo Hammond: ogni giornata proporrà infatti un concerto che lo vede protagonista, per celebrare i 90 anni dello strumento, nato nel 1935 e diventato voce inconfondibile di gospel, blues, rock e jazz.
PROGRAMMA
Venerdì 29 agosto.
- ore 19 – Mauro Ottolini & Vanessa Tagliabue Yorke – “Nada Màs Fuerte”
Con: Mauro Ottolini (tromba, conchiglie), Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria), Valerio Galla (percussioni), Giulia Pontarollo (violino), Marianna Bouzhar (violino), Irene Francois (viola), Giulio Caputo (violoncello).
Piazza Pierobon oppure in caso di maltempo: Chiesa del Torresino
Ingresso libero
- ore 21:30 – Blue Moka feat. Fabrizio Bosso
Alberto Gurrisi (organo Hammond, tastiere), Emi Vernizzi (sax, elettronica), Michele Bianchi (chitarra), Michele Morari (batteria), Fabrizio Bosso (tromba, flicorno).
Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale
- ore 23:30 – “Round Midnight” – Pulse Trio
Andrea Cecchetto (batteria), Marco Baldi (chitarra), Lorenzo Di Prima (basso).
Autostazione. Ingresso libero
Sabato 30 agosto
- ore 19 – Giulio Campagnolo & The Jazz Funkers
Giulio Campagnolo (organo Hammond), Piero Bittolo Bon (sax alto, flauto), Michele Polga (sax tenore), Luca Moresco (trombone), Adam Pache (batteria).
Piazza Pierobon oppure in caso di maltempo: Chiesa del Torresino
Ingresso libero
- ore 21:30 – Francesca Tandoi Trio feat. Gianluca Carollo
Francesca Tandoi (pianoforte, voce), Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso), Sander Smeets (batteria), Gianluca Carollo (tromba, flicorno).
Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale
- ore 23:30 – “Round Midnight” – Women in Blue
Manuela Marini, Jessica Braescu, Rebecca Curto, Vittoria Vecchiato, Giacinta Tolio (voci).
Autostazione . Ingresso libero
Domenica 31 agosto
- ore 17:30 – Combo Chinotto feat. Giovanni Forestan
Centro storico (itinerante)
- ore 18:00 – Saverio Tasca – “Amos Alfredson Project”
Saverio Tasca (vibrafono), Alessio Zoratto (contrabbasso), Luca Colussi (batteria).
Teatro Sociale . Ingresso libero
- ore 21:30 – Paolo Jannacci & Daniele Moretto
Paolo Jannacci (pianoforte, voce), Daniele Moretto (tromba).
Jazz Arena Campo della Marta oppure in caso di maltempo: Teatro Sociale
- ore 23:30 – “Round Midnight” – 3B (Biondi, Bonivento, Bloisi)
Stevie Biondi (voce, elettronica), Michele Bonivento (organo Hammond, tastiere), Carmine Bloisi (batteria).
Autostazione. Ingresso libero
ALTRI EVENTI
Da martedì 29 luglio a domenica 31 agosto
Palazzo Pretorio
Mostra di Antonio “Oak” Carrara (fumettista)
Informazioni
✉️ cittadellajazz@gmail.com
www.facebook.com/cittadellajazzfestival
Biglietti
Tutti i concerti sono gratuiti, tranne:
- Blue Moka & Fabrizio Bosso
- Francesca Tandoi & Gianluca Carollo
- Paolo Jannacci & Daniele Moretto
Posto unico: 15 € + d.p.
Prevendite: