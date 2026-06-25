Cisco Bonardi racconta le radici degli RHPositivo nel libro “Di Bonardi in Bonardi”

Per oltre trent’anni Cisco Bonardi ha attraversato la cultura hip hop italiana con gli RHPositivo, trasformando la musica in uno strumento di racconto, identità e appartenenza. Oggi quel percorso trova una nuova forma narrativa in Di Bonardi in Bonardi – La storia di Cisco, il libro pubblicato da Massimo Soncini Editore nella collana Selides e scritto insieme ad Andrea Villani.

Lontano dalle classiche autobiografie musicali costruite attorno ai successi artistici, il volume sceglie una prospettiva diversa. Al centro della narrazione non ci sono soltanto i palchi, i dischi o la carriera, ma le radici che hanno contribuito a formare l’uomo e l’artista. Attraverso il rapporto con il padre, i ricordi di famiglia, le amicizie e le esperienze vissute, Cisco ripercorre il percorso che ha contribuito a costruire la sensibilità che da sempre caratterizza la scrittura degli RHPositivo.

Quando l’hip hop diventa memoria e racconto

L’hip hop ha sempre avuto una forte componente autobiografica. Dalle origini fino alle sue evoluzioni contemporanee, raccontare la propria storia è stato uno dei pilastri della cultura. Di Bonardi in Bonardi si inserisce proprio in questa tradizione, trasportando sulla pagina quella stessa esigenza di verità che ha accompagnato per anni la produzione artistica di Cisco Bonardi.

Il libro offre anche uno spaccato su una generazione che ha vissuto l’hip hop come linguaggio culturale prima ancora che come fenomeno commerciale. Un racconto che parla di provincia, relazioni umane, crescita personale e costruzione dell’identità, elementi che da sempre rappresentano il cuore più autentico della cultura rap.

Arricchito da testimonianze di persone che hanno conosciuto il padre dell’autore e caratterizzato da uno stile diretto e privo di artifici, Di Bonardi in Bonardi – La storia di Cisco si presenta come una lettura capace di interessare non solo chi segue da anni gli RHPositivo, ma anche chi è alla ricerca di storie vere, profondamente legate ai valori di appartenenza, memoria e autenticità che hanno contribuito a costruire la cultura hip hop italiana.

La prossima presentazione del volume si terrà il 27 agosto alle ore 21:30 presso la Casa della Musica di Parma, durante le iniziative collegate a Voce Donna 26, manifestazione diretta artisticamente dallo stesso Cisco Bonardi.

LA FELTRINELLI