Cielo Grigio: quando l’R&B supporta il diritto di espressione. Fuori il nuovo singolo di Soul Flake

Dopo il successo di “Acqua e Caffè”, che lo ha portato ad essere pubblicato all’estero e in rotazione in oltre cinquanta radio Americane e Inglesi, Soul Flake torna con un nuovo brano dal sapore R&B dal titolo “Cielo Grigio”.

Prodotto sempre da Eleven Empire Beats come i singoli “Brainstorming Inutile”, “Braies”, “In Controluce” e lo stesso “Acqua e Caffè”, il brano è disponibile su Youtube e nei migliori negozi digitali per Street Label Records con distribuzione Believe.

“Cielo Grigio” è la fotografia perfetta della situazione che stiamo vivendo in questo periodo se parliamo di libertà di pensiero. Il cielo colorato di grigio è una vera e propria metafora delle criticità crescenti che si notano all’orizzonte, soprattutto quelle relative alla libertà di espressione su cui punta il brano.

L’artista racconta: ”Io mi sono sempre battuto per una massima libertà di espressione e di pensiero perché in fondo è questo che fanno gli artisti, ma negli ultimi anni, e soprattutto dall’arrivo della pandemia, purtroppo questo diritto è stato pesantemente calpestato, e non possiamo più tacere questa realtà.”

Il brano punta il dito a chi giudica o etichetta le menti pesanti e le menti critiche. Coloro che si pongono domande e che cercano, attraverso il dialogo e il confronto, di avere una visione più ampia dei fatti nel tentativo di trovare risposte soddisfacenti alle innumerevoli domande che ci affollano la mente, soprattutto in un periodo storico come questo in cui termini e concetti come “pandemia, controllo, vaccini e restrizioni” sono sulla bocca di tutti con una vasta gamma di sfumature.

“Cielo Grigio” invita a riflettere e dare uno scossone al comportamento classico di chi si crogiola nei problemi lamentandosi senza mai mettere in atto azioni concrete volte ad aiutarsi.