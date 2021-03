CICCIO MEROLLA in trio con Pietro Condorelli e Davide Afzal il 26 marzo in streaming

PLUG&PLAY LIVE IN OFFICE FROM NAPLES PRESENTA IN ESCLUSIVA

‘MEROLLA TRIO’

APPUNTAMENTO VENERDI 26 MARZO ORE 21

con esposizione pittorica dei quadri di Rosalba Baldi

https://www.twitch.tv/plugandplay_

Dopo il grande successo dell’esordio con 1 ora e 54 minuti di live streaming di Dj Klonh e il duo ValeLp&Lil Jolie, che ha catalizzato l’attenzione di un pubblico dinamico e eterogeneo, Plug&Play live in office from Naples prosegue i concerti live in ‘office’ con un appuntamento inedito venerdì 26 marzo ore 21.00

Ciccio Merolla in esclusiva per Plug&Play presenta il nuovo progetto ‘ Merolla Trio’ accompagnato da due eccellenze: Pietro Condorelli e Davide Afzal. Alla base del ‘Merolla Trio’ c’è l’interplay, il dialogo tra musicisti attraverso gli strumenti e l’omaggio a grandi artisti quali Sakamoto, Rino Zurzolo e Luigi di Franco.

«L’intento è quello di coinvolgere il pubblico nell’interplay basato sul groove» racconta Ciccio Merolla «Il mio set di percussioni, la sonorità, è quella che mi ha accompagnato per tutta la vita: è un ibrido tra batteria e percussioni basato sul bit, che mi permette di girare il mondo e di andare con loro oltre, nell’universo. Ho con me due grandi artisti che sono Davide Afzal al basso e Pietro Condorelli alla chitarra. Sono come me persone che stravolgono i loro strumenti fino ad incontrare il pubblico portandolo nel loro mondo e abbracciandolo con suoni caldi e tempestosi. C’è chi definisce il Trio funky, chi lo preferisce hip hop, chi lo definisce jazz o world music, noi non definiamo, semplicemente apriamo il cuore e diamo quello che siamo»

Il Trio ha scelto Plug&Play per presentare il nuovo progetto, «Un format – spiega Ciccio Merolla – che rende ancora più sinceri, ricreando la stessa atmosfera di quando siamo nello studio a suonare».

Contestualmente al live, si terrà l’esposizione pittorica dei quadri della naturopata e sociologa Rosalba Baldi. Il progetto figurativo dal titolo “Les fleurs et les poupées” è un percorso naif di tinte pastello di una donna che ha messo al centro della sua ricerca artistica la bellezza intesa come nobiltà d’animo, i sentimenti semplici e genuini, la donna, i temi floreali. Il centro di questo progetto è un ritorno alla semplicità espressiva senza fronzoli o sovrastrutture imposte dalla società che impone la ricerca dell’artificio anche nella bellezza. Ecco che, un tornare bambina anche e soprattutto nell’arte, aiuta a liberarsi di quelle sovrastrutture e cliché imposti dalla società che impongono alla persona ed in particolare alla donna quei modelli distorti, il dover piacere a tutti i costi, la bellezza artificiosa fino alla convinzione che forza nella sua accezione di violenza sia un modo efficace per imporsi sugli altri e quindi per avere successo. Tutto ciò qui è annullato in un tratto in cui la naturalezza, i colori vivaci e pastello e i temi semplici apparentemente si impongono con l’entusiasmo dei fanciulli e aprono gli occhi su uno dei grandi poteri dell’arte: diffondere la bellezza come espressione dell’animo umano.

IL PROGETTO : PLUG&PLAY LIVE IN OFFICE FROM NAPLES, prevede 10 appuntamenti fino a Maggio. E’ un format ideato dalla Jesce Sole srl, società di organizzazione di eventi culturali a Napoli. Plug&Play prende in prestito il concetto del lavoro in smart e lo traduce nel mondo dell’arte: ‘ti connetti e suoni/ suonare in connessione con gli altri’. Gli uffici della Jesce sole, nel cuore di Napoli, in tempo di smartworking si ri-creano e reinventano: diventano, durante il weekend, set per concerti, spettacoli di teatro e danza e vernissage di pittura e design. Una risposta creativa alla pandemia e alle difficoltà che sta vivendo l’intero comparto dell’arte

Per finanziare il progetto Plug&Play è attiva una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe al link: https://www.gofundme.com/aiuta-il-progetto-plugplay-live-in-office

