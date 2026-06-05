Ciccio Merolla annuncia i concerti di Napoli e Roma

Ciccio Merolla, ritmo travolgente e energia sciamanica, si prepara a conquistare i palcoscenici di Napoli e Roma. L’iconico percussionista partenopeo, balzato ai vertici delle classifiche globali con il tormentone Malatìa, ha annunciato oggi le prime due grandi anteprime del suo attesissimo tour invernale, prodotto da Jesce Sole.

I due speciali appuntamenti live saranno la vetrina ideale per presentare in anteprima esclusiva i brani del suo nuovo album in uscita in autunno, in un viaggio sonoro dove le percussioni diventano il canale per unire tradizione napoletana, afrobeat, funky, rap e folk.

Le Date del Tour Invernale 2026

Napoli – Teatro Augusteo

Quando: Martedì 20 ottobre 2026, ore 21:00

Dove: Piazzetta Duca D’Aosta, 263 (Napoli)

Prezzi dei biglietti: Poltronissima € 35 | Poltrona € 30 | Galleria € 28

Circuiti di prevendita: Ticketone e Biglietto veloce

Roma – Largo Venue

Quando: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00

Dove: Via Biordo Michelotti, 2 (Roma)

Prezzi dei biglietti: Posto unico € 28

Circuiti di prevendita: Ticketone e Go2

Lo Show: tra percussioni, buddismo e “Malatìa”

Per Ciccio Merolla la musica è un’estensione del corpo, l’essenza stessa delle mani che si fanno suono. Profondamente influenzato dalla sua pratica buddista e da una ricerca ritmica che non conosce confini geografici, il percussionista porterà sul palco uno spettacolo immersivo e gioioso, capace di fondere ritmi sacri, tribali e sperimentazione pura.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura live ci sarà una full band d’eccezione, composta dai migliori talenti della nuova scena musicale napoletana, per trasformare ogni concerto in un rito collettivo a base di groove e contaminazione.

Info Biglietti e Prevendite

I biglietti per le date di Napoli e Roma sono disponibili a partire da oggi, venerdì 5 giugno, dalle ore 14:00.