“Cicale” è il nuovo singolo di cinelli

“Cicale”, in uscita venerdì 10 maggio, è l’inizio del nuovo percorso di cinelli, un brano indie molto intimo, prodotto da Valerio D’Ambrosio, in cui l’artista si confronta con la sua parte bambina che sembra aver smarrito. È importante tornare a meravigliarsi delle piccole cose così come fanno i bambini, non perdere la propria ingenuità. Le cicale sono difficili da vedere, non si fanno trovare e il loro frinire non ha una direzione precisa così come il bambino che è dentro ognuno di noi.

Scopri il brano: https://bfan.link/cicale

credits:

fuori per LGR – Lost Generation Records (parte di talentoliquido)

testo e musica – Annalisa Cinelli, Valerio D’Ambrosio

prod – Valerio D’Ambrosio

mix e master – Valerio D’Ambrosio – Ivan Novelli

art direction & styling – Marzia Cipolla

shooting e copertina – Giulia Mancini

management – Matteo Gagliardi

in distribuzione Believe

BIO:

Annalisa Cinelli, in arte cinelli, è una giovane cantautrice romana classe 2003. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e da chitarrista, batterista e cantante decide di dedicarsi completamente alla scrittura di pezzi indie-pop. Ha pubblicato i suoi due primi singoli come NALI da indipendente, ha recentemente cambiato nome d’arte ed ha iniziato una collaborazione con l’etichetta talentoliquido.

https://www.instagram.com/solocinelli/