Ci siamo abituati a dare tutto per scontato! Intervista a #LeCoseCheNonDico

ISOLAMENTO FIDUCIARIO è il primo singolo di Francesca Carboni, in arte #LeCoseCheNonDico, nato dalla collaborazione con Beng! Dischi. Il singolo, fuori dal 14 dicembre, ha sonorità elettro-pop che si fondono con il cantautorato e l’indie-pop italiano dando vita ad un brano ricco di sfumature.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Francesca per conoscerla meglio e farci raccontare il suo percorso nella Musica e cosa si cela dietro il progetto #LeCoseCheNonDico.

Ecco la nostra intervista:



1) Come ti sei avvicinata alla Musica?

A 5 anni mi fecero partecipare alle selezioni dello zecchino d’oro ma non arrivai in finale perché ad una certa mi misi a cantare a sproposito insieme al coro. Qualche anno dopo mi regalarono una tastiera e da quel giorno divenne la mia migliore amica. Presi le mie prime lezioni ma non fui troppo costante, volevo fare di testa mia e odiavo solfeggiare. A detta mia non era divertente. “Mamma io voglio imparare a suonare le canzoni vere” (ero un pò trouble maker da bambina). Mollai la presa dopo sei anni e mi avvicinai alla scrittura per necessità, in quel periodo affrontai parecchie turbolenze emotive e scrivere in qualche modo mi alleggeriva le giornate. Poi un giorno rispolverai la tastiera che tanto avevo amato e odiato per anni e iniziai a cantare tutto ciò che avevo scritto. In quell’istante decisi di regalarmi una seconda occasione. Da grande mi ci sono avvicinata più seriamente alla musica, ho scoperto che il solfeggio non fa poi cosi schifo e che alla base di un “idea” c’è sempre e comunque uno studio dietro.

2) Ti piace essere definita Cantautrice? Ti senti così?

Sono entrata parecchio in conflitto con questa definizione. Inizialmente mi sono sentita più a mio agio nella mia confort-zone di autrice ma dopo un attenta analisi ho capito che nonostante mi piacesse tantissimo anche solo scrivere, mi mancava qualcosa e quella mancanza era semplicemente dettata dalla paura di metterci la faccia e di correre il rischio. Quindi oggi ti dico si, sono una cantautrice che sa di poter scrivere anche per altri.

3) Da pochissimo è uscito il tuo nuovo singolo, come sta andando?

Sta uscendo dal suo isolamento fuduciario (rido). Per ora benone, spero vada sempre meglio! (Incrocio le dita)

4) Raccontaci com’è nato e di che cosa parla.

È nato a marzo dell’anno scorso in piena pandemia, all’alba di una relazione e con un ginocchio pseudo distrutto. Parla dell’amore ai tempi del covid! Scherzo ma non troppo. C’è tanta nostalgia di “routine” e “normalità” dentro questo pezzo. Oggi ci siamo abituati a dare tutto per scontato, dagli affetti e le persone ai gesti apparentemente più semplici e “convenzionali” trascurando l’ipotesi degli imprevisti. Isolamento fiduciario è una lista di azioni e momenti che ho desiderato più del pane in un periodo che ha messo a dura prova la pazienza ,il coraggio e la libertà di tutti.



5) Avevi pensato anche a un tour?

Ci penso da una vita! Spero di poterlo dire un giorno “Ci vediamo sul palco”.

Grazie mille!

ASCOLTA “ISOLAMENTO FIDUCIARIO”

https://songwhip.com/lecosechenondico/isolamento-fiduciario

CREDITI:

Produzione – Beng! Dischi

Testi e musica di Francesca Carboni

Francesca Carboni – Voce e Piano elettrico

Nicola Barghi – Drums, Percussioni e Synth

Gianni Capecchi – Synth modulare

Prodotto e Arrangiato da

Nicola Barghi e Gianni Capecchi

Assistenti di produzione

Francesco Marino e Marco Marino



Registrato e mixato a

Elfland Studio, Pisa, Italy



Mix e Master a cura di Federico Corazzi

Masterizzato presso

Wannarock Studios, Livorno, Italy



Label/Publisher – Beng! Dischi

Image&Graphic – Cineseries

Cover – Saverio Latini

Videoclip – Diego Spadaro

CONTATTI:



LINK – #LECOSECHENONDICO

https://linktr.ee/LeCoseCheNonDico

LINK – BENG! DISCHI

https://linktr.ee/bengdischi