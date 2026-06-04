Chrome Sky, “Clouds”, in arrivo il nuovo album per Ghost Record, Pre-Save attivo

Fuori Mercoledì 17 Giugno, nei principali digital stores, il nuovo album dei Chrome Sky dal titolo “Clouds”. L’album, sarà disponibile anche negli stores della Ghost Record e della Crashsound Distribution. I Chrome Sky hanno pubblicato il digitale il singolo “Who Am I”, disponibile nelle principali piattaforme digitale e che sarà incluso nell’album.

Attivo da oggi il link-pre-save di “Clouds”

https://bfan.link/clouds-24

Chrome Sky è il risultato di una collaborazione decennale tra il poliedrico cantante e cantautore Paolo Miano e il creativo compositore/programmatore Mario Ferrarese, con l’obiettivo di creare un nuovo genere che fonde metal, industrial, trance, prog, goth e molte altre influenze in uno scenario unico e inesplorato, con la voce come unico elemento umano su uno sfondo strumentale interamente programmato (chitarre incluse).

La musica di Chrome Sky ritrae la condizione esistenziale alienata dell’uomo contemporaneo con uno sguardo asettico e spietato, costringendo l’ascoltatore a confrontarsi con il magma delle pulsioni che ribollono nelle profondità dell’anima umana, dove la razionalità viene soppiantata, il bene e il male si annientano, il sacro e la follia coesistono e si forgia il destino dell’uomo, percependo così la dolorosa fatica dell’esistenza.